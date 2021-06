Deutschrapper Samra wehrt sich gegen Vergewaltigungsvorwurf

Schwere Vorwürfe gegen den Deutschrapper Samra lösen eine #Metoo-Debatte in der Szene aus. Der Rapper will nun den Rechtsweg gehen.

Das Instagram-Profil der Influencerin Nika Irani ist erstaunlich leer. Nur drei Posts gibt es aktuell. Alle drei zu sexualisierter Gewalt und Gewalt an Frauen. Ihr Statement, das seit Tagen in den sozialen Medien diskutiert wird, hat sie von ihrem Profil gelöscht, doch Kopien davon kursieren weiterhin im Internet.

Irani hatte dem Deutschrapper Samra vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. In ihrem Statement beschrieb sie ihren Vorwurf sehr explizit und teilte gleichzeitig mit, keine Anzeige bei der Polizei erstatten zu wollen. Zu oft liefen Anzeigen dieser Art ihrer Aussage zufolge ins Leere. Iranis Ziel war es laut eigener Aussage, andere Frauen zu warnen.

Deutschrapper Samra weist die Anschuldigungen zurück

In den ersten Tagen nach ihrem Statement blieb es erstaunlich still. Samra stellte die Kommentarfunktion bei Instagram aus und äußerte sich mehrere Tage lang gar nicht öffentlich. Universal Music Germany, das Label des Rappers, verurteilte im ersten Moment in einem Statement nun ganz generell jede Form von Gewalt. Ohne konkret den Namen Samra zu nennen, teilte das Label in einer Instagram-Story am Freitag dann aber mit: "Gegen einen unserer Künstler wurden auf Social Media schwere Anschuldigungen erhoben. Konkret geht es um den Vorwurf der sexuellen Gewalt. (...) Aufgrund der Schwere der Anschuldigungen haben wir uns dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem betreffenden Künstler bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen."

Inzwischen hat auch Samra reagiert und die Anschuldigungen öffentlich zurückgewiesen. "Ich habe niemanden vergewaltigt, weder die Person, die mich dessen beschuldigt, noch andere Menschen", teilte der Rapper am Freitag in einem Statement auf Instagram mit. Dort heißt es auch: "Da sich diejenige, die mich beschuldigt, weigert, die Angelegenheit zur Anzeige zu bringen, sehe ich mich gezwungen, den Sachverhalt von der Staatsanwaltschaft klären zu lassen." Wesentlich emotionaler wird er in einem Video auf Instagram, in dem er seine Fans dazu auffordert, auf die Straße zu gehen und sich auch direkt an Irani wendet. "Du kriegst deine Strafe", sagt er dort.

Deutschrap häufig wegen frauenverachtender Texte in der Kritik

Der Fall hat in der gesamten Deutschrap-Szene eine Debatte um sexuelle Übergriffe anstoßen. Auf Instagram will etwa die Seite "deutschrapmetoo" Fälle sammeln und Betroffene vernetzen. Auf Twitter schreiben verschiedene Frauen unter #deutschrapmetoo außerdem von ihren Erfahrungen. Gleichzeitig kritisieren dort Fans die Vorverurteilung Samras und beschuldigen Irani, gelogen zu haben. Dazwischen mischen sich rassistische Tweets, die den Grund für die Gewalterfahrungen in der Szene im Migrationshintergrund der Rapper sehen.

Alles in allem ist auch das Selbstverständnis des Deutschrap in Frage gestellt. In den Texten vieler Rapper werden Frauen alles andere als respektvoll behandelt. Ein Beispiel dafür lieferte am Freitag auch wieder Universal. Das Label brachte einen neuen Song des Rappers Nimo heraus. Eine Zeile daraus: "Deine Ex-Freundin ist aus der Fassung / Ich fick' sie fast tot, sie liegt im Wachkoma." Das Label und auch Nimo haben sich inzwischen für diese Veröffentlichung entschuldigt. Der Song werde von allen Plattformen gelöscht.

