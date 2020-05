vor 16 Min.

"Devils": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Der Pay-TV-Sender Sky bringt demnächst die Thriller-Serie "Devils". Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"Devils": Wann ist der Start bei Sky?

Sky startet mit der Ausstrahlung von "Devils" am Donnerstag, 28. Mai 2020 . Danach läuft die Serie immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q als VoD. Über Sky Q ist die Serie auch in UHD empfangbar.

Handlung: Worum geht es bei "Devils"?

London im Jahr 2011: Der mutige und ehrgeizige italienische Banker Massimo Ruggero hat eine Glückssträhne. Für seinen Arbeitgeber, die NYL Bank, hat er dadurch hunderte Millionen US-Dollar eingenommen. Sehr zur Zufriedenheit seines Chefs Dominic Morgan, der seinen tüchtigen Mitarbeiter fordert und fördert. Doch die starke Verbundenheit der beiden beginnt zu bröckeln, als Massimo in einen internationalen Finanzkrieg und in einen Skandal um seine drogenabhängige Ehefrau verwickelt wird. Dominik Morgan hat offenbar heimlich seine Finger im Spiel - Massimo steht bald vor der Entscheidung, seinem Mentor zu helfen oder ihn fallen zu lassen.

"Devils" ist eine spanndende Geschichte über Geld, Macht, Verführung und Enttäuschung. Die Serie ist mit Stars besetzt. Sie wurde von den Regisseuren Nick Hurran ("Sherlock", "Fortitude") und Jan Michelini ("Medici") an Schauplätzen in London und Rom gedreht.

"Devils" basiert auf dem Bestseller „Diavoli“ von Wertpapierhändler Guido Maria Brera. Das Buch wurde von der Finanzkrise 2008 inspiriert.

"Devils" bei Sky: Die zehn Folgen

Zu den Titeln der einzelnen Folgen des Sky-Originals hält der Sender sich noch bedeckt. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Devils"?

Die Hauptrollen spielen:

Alessandro Borghi als Massimo Ruggero

als Patrick Dempsey als Dominic Morgan

In weiteren Rollen sind zu sehen:

Lars Mikkelsen (" House of Cards ")

(" ") Kasa Smutniak ("Loro: Die Verführten")

Laia Costa ("Victoria")

("Victoria") Pia Mechler ("Everything is Wonderful")

"Devils": Der Trailer zur Sky-Serie

