vor 26 Min.

"Diablero", Staffel 2: Start Ende Januar, Folgen, Handlung, Besetzung und Stream

Bald startet Staffel 2 von "Diablero" auf Netflix. Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Besetzung, und Stream finden Sie hier im Überblick.

Netflix geht im neuen Jahr mit Staffel 2 der lateinamerikanischen Mystery-Serie "Diablero" in die nächste Runde. Darin geht es um eine Stadt, die immer wieder von Dämonen heimgesucht wird.

Alle genauen Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream finden Sie hier in unserer Übersicht.

"Diablero", Staffel 2, im Stream: Netflix-Start im neuen Jahr

Kurz nach Neujahr geht Netflix mit der neuen Staffel der Serie "Diablero" an den Start. Das Datum der Veröffentlichung wurde auf Freitag, den 31.01.2020, festgelegt.

Handlung von "Diablero": Worum geht es in der Serie?

In "Diablero" geht es um übernatürliche Mächte: Das Gleichgewicht in Mexiko-Stadt hat sich aufgelöst, nachdem die Engel die Stadt verlassen haben. Nun sind die Menschen völlig ohne Schutz den Dämonen ausgeliefert. Gegen das Böse will der örtliche Geistige gemeinsam mit einem Dämonenbekämper und seiner Truppe ankämpfen..



Basis der Horror-Serie ist der spanische Roman "El Diablo me obligo" ("Der Teufel zwingt mich dazu") von Francisco Gerardo Haghenbeck.

Cast von "Diablero": Welche Schauspieler gehören zur Besetzung der Serie?

In den Hauptrollen von "Diablero" werden wohl die gleichen Schauspieler zu sehen sein wie in Staffel 1. Das sind:

Humberto Busto (Isaak, El Indio)

(Isaak, El Indio) Christopher Uckermann ( Ramiro Ventura )

( ) Dolores Heredia (Nancy Garna)

(Nancy Garna) Horacio García Rojas ( Elvis Infante )

Rojas ( ) Quetzalli Cortés Wences

Fátima Molina (Keta (Enriqueta) Infante)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen