vor 16 Min.

"Die 150. Chart Show – Die große Jubiläumsshow: Deutschland wählt die Nummer 1!": Vorschau

Alles zu "Die 150. Chart Show – Die große Jubiläumsshow: Deutschland wählt die Nummer 1!" lesen Sie hier in der Vorschau.

"Die 150. Chart Show – Die große Jubiläumsshow: Deutschland wählt die Nummer 1!" läuft demnächst bei RTL. Alle Infos zu Gästen und der Übertragung lesen Sie hier.

Von Elisa Jebelean

"Die 150. Chart Show – Die große Jubiläumsshow: Deutschland wählt die Nummer 1!" ist am 24. Juli bei RTL im TV zu sehen. Welche Lieder hören die Deutschen am Liebsten? Welche Highlights hatte die Show zu bieten? In unserer Vorschau finden sie alle wichtigen Infos rund um Gäste, Show-Acts und Übertragung der Sendung.

"Die 150. Chart Show – Die große Jubiläumsshow: Deutschland wählt die Nummer 1!": Vorschau zum 24.7.20

Das sind die Informationen zur Folge:

Übertragung und Sendetermin

"Die 150. Chart Show – Die große Jubiläumsshow: Deutschland wählt die Nummer 1!" läuft am Freitag, 24. Juli 2020, um 20.15 Uhr bei RTL.

Inhalt

Die Musik-Rankingshow ging zum ersten Mal 2003 auf Sendung. Für die 150. Jubiläumsfolge wurden die Top 50 beliebtesten Hits der Deutschen in Zusammenarbeit mit Deluxe Music per Zuschauerabstimmung ermittelt. Außerdem werden Highlights der vergangenen 16 Jahre des Formats gezeigt: Stars, Gäste und schräge Requisiten. Moderator Oliver Geissen begrüßte in der erfolgreichen Ranking-Sendung unter anderem Musik-Größen wie Bryan Adams, Alice Cooper, Paul Anka und auch deutsche Stars wie Helene Fischer, Sarah Connor oder Udo Lindenberg.

"Die 150. Chart Show – Die große Jubiläumsshow: Deutschland wählt die Nummer 1!": Gäste und Künstler am 24.7.20

Bei der Geburtstagsfolge sind folgende Gäste dabei:

Die Comedians Ilka Bessin und Ingolf Lück

und Musik-TV-Legende Markus Kavka

Superhändler Sükrü Pehlivan

HipHop-Star Eko Fresh

Auf der Showbühne begrüßt Moderator Oliver Geissen diese Künstler:

Robin Schulz

Adel Tawil

Michael Schulte

Rednex

Jenny Berggren

Ace Of Base

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen