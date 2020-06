18:33 Uhr

"Die 25: Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen": Sendetermin, Moderator, Übertragung

"Die 25: Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen" läuft demnächst auf RTL. Alle Infos rund um Sendetermin, Moderator und Übertragung finden Sie hier.

Kommende Woche geht die Rankingshow "Die 25" mit "Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen" in eine neue Runde. In der Sendung geht es diesmal um filmreife Geschichten, die für Drehbuchautoren interessant sein könnten. Wir verraten in unserer Vorschau, worum es genau gehen wird, wann die Show übertragen wird und wer sie moderiert.

"Die 25: Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen" - Vorschau: Worum geht es?

In der neuesten Ausgabe der RTL-Ranking-Show geht es unter anderem um Bethy Zimmermann aus Bayern: eine Flaschensammlerin, die es zur Bestseller-Autorin geschafft hat und nun Millionen verdient. Außerdem wird Esther, das Wunderschwein, von den Kameras besucht. Das besondere an dem Hausschwein ist, dass es nicht aufhört zu wachsen - mittlerweile wiegt es über 330 Kilogramm. Zudem wird eine Liebesgeschichte gezeigt, die Grenzen überschreitet. Der indische Kunststudent Pikay verliebt sich in Delhi in die schwedische Urlauberin Charlotte. Als sie in ihre Heimat zurückkehrt, legt Pikay die Strecke von Indien nach Schweden mit dem Fahrrad zurück, um sie wiederzusehen.

"Die 25: Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen": Wann läuft die Sendung?

Die Sendung wird am Mittwoch, 10. Juni 2020, zwischen 20.15 Uhr und 22.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Weitere Ausgaben der Sendung mit anderen Themen werden in den darauffolgenden Wochen immer mittwochs zur selben Uhrzeit gezeigt.

"Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert" läuft live im TV bei RTL. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen ist die Sendung auch im Stream bei TV Now zu sehen. Um den Live-Stream sehen zu können, benötigen Sie eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft - allerdings ist der Service derzeit aufgrund der Corona-Krise kostenlos. TV Now-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen ist das Angebot jedoch monatlich kündbar.

"Die 25: Diese Geschichten sollte Hollywood sofort verfilmen" - Moderatorin Sonja Zietlow vorgestellt

Moderatorin Sonja Zietlow hat eine vielseitige Karriere hinter sich. Nach ihrem Abitur jobbte sie zunächst als Animateurin in Hotels. Anschließend absolvierte sie ihre Verkehrspilotenlizenz ATPL an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa und flog von 1991 bis 1993 als Erste Offizierin eine Boeing 737-Passagiermaschine.

Bei ihrem ersten TV-Auftritt in einer Sat.1-Kuppelshow wurde die 52-Jährige für weitere Fernseh-Formate entdeckt. Sie moderierte die Kindersendung "Bim Bam Bino" für den Kabelkanal, die Call-In-Sendung "Hugo" und schließlich "Hotzpotz" auf RTL2. Es folgte ihre Talkshow "Sonja" von 1997 bis 2001 bei Sat.1 am Nachmittag. Nach dem Aus der Show wechselte Sonja Zietlow zu RTL, wo sie unter anderem das Quizformat "Der Schwächste fliegt" und "Teufels Küche" moderierte.

Neben der Chartshow "Die 25..." war Sonja Zietlow in den vergangenen Jahren als Moderatorin des "Dschungelcamps" tätig. (AZ)

