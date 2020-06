vor 50 Min.

"Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert": Sendetermin, Moderator, Übertragung

Die Ranking-Show "Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert" läuft auf RTL. Alle Infos über den Sendetermin, die Übertragung und Moderator, finden Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Demnächst geht die RTL-Rankingshow in eine neue Runde. In unserer Vorschau erfahren Sie, was die Zuschauer erwartet, wann die Sendung ausgestrahlt wird und wer sie moderiert.

"Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert": Die Vorschau

Bei "Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert" werden außergewöhnliche Geschichten verschiedener Menschen erzählt und kommentiert. In der aktuellen Ausgabe der Sendung warten auf die Zuschauer Geschichten wie: "Vom Brummifahrer zum Nagel-Designer", "Kinderbuchautorin verliebt sich in Obdachlosen" oder "Beatrice Egli – vom Normalo zum Superstar".

Moderatorin Sonja Zietlow präsentierte bereits zahlreiche "Die 25..."-Sendungen zu unterschiedlichen Themen. So wurden bereits Themen wie "Die 25 packendsten Augenblicke - live on Camera", "Die 25 schrecklich schönsten Schicksale" oder "Die 25 unglaublichsten Promi-Überraschungen"gezeigt.

"Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert": Wann läuft die Sendung?

Die Sendung wird am Mittwoch, 3. Juni 2020 zwischen 20.15 Uhr und 22.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Weitere Ausgaben der Sendung mit anderen Themen werden in den darauffolgenden Wochen immer mittwochs zur selben Uhrzeit gezeigt.

"Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert" läuft live im TV bei RTL. Wer die Sendung lieber im Stream sehen möchte, kann sie bei TV Now sehen. Für den Live-Stream ist jedoch eine Premium-Mitgliedschaft nötig. Diese kostet 4,99 Euro im Monat und ist nach Angaben des Streaming-Dienstes monatlich kündbar.

"Die 25: Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert" - Das ist Moderatorin Sonja Zietlow

Moderatorin Sonja Zietlow war beruflich vielseitig unterwegs. Nach ihrem Abitur jobbte sie zunächst als Animateurin in Hotels. Anschließend absolvierte sie ihre Verkehrspilotenlizenz ATPL an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa und flog von 1991 bis 1993 als Erste Offizierin eine Boeing 737-Passagiermaschine.

Ihren ersten TV-Auftritt hatte die 52-Jährige in einer Sat.1-Kuppelshow, in der sie für weitere Fernseh-Formate entdeckt wurde. Sie moderierte die Kindersendung "Bim Bam Bino" für den Kabelkanal, die Call-In-Sendung "Hugo" und schließlich "Hotzpotz" auf RTL2. Es folgte ihre Talkshow "Sonja" von 1997 bis 2001 bei Sat.1 am Nachmittag. Nach dem Aus der Show wechselte Sonja Zietlow zu RTL, wo sie unter anderem das Quizformat "Der Schwächste fliegt" und "Teufels Küche" moderierte.

Neben der Chartshow "Die 25..." ist Sonja Zietlow die letzten Jahre regelmäßig als Moderatorin des "Dschungelcamps" tätig. (AZ)

