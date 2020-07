vor 49 Min.

"Die 25 unglaublichsten Überraschungen, von schlimm bis schön": Vorschau auf die Sendung heute

"Die 25 unglaublichsten Überraschungen, von schlimm bis schön" läuft am 1.7.20 auf RTL. Alle Infos rund um Sendetermin, Moderatorin und Übertragung finden Sie hier.

Die Rankingshow "Die 25..." geht am 1.7.2020 mit "Die 25 unglaublichsten Überraschungen, von schlimm bis schön" in eine neue Runde. Wie der Titel bereits andeutet, wird in der Show am Mittwoch ein Ranking mit Überraschungen gezeigt - von Geschenken, über skurrile Situationen, bis hin zu extremen persönlichen Veränderungen. Hier in der Vorschau erhalten Sie Infos zum Sendetermin, der Übertragung und Moderatorin Sonja Zietlow.

"Die 25 unglaublichsten Überraschungen, von schlimm bis schön" - Vorschau: Worum geht es?

Büro-Nerd Gwilym Pugh wird zum Supermodel:

Gwilym ist etwas übergewichtig, da er viel Zeit ohne Bewegung vor dem PC verbringt und Fast Food isst. Als er sich eines Tages für einen Bandauftritt einen Bart wachsen lässt, ändert sich sein Leben jedoch schlagartig.



Iris Grace und Katze Thula:

Die kleine Iris Grace leidet unter einer schweren Form von Autismus, weshalb sie nicht mehr spricht - auch nicht mit ihren Eltern. Doch dann kommt Katze Thula ins Haus.



Oma Betty wird mit Justin Timberlake Tickets überrascht:

Die 88-jährige Betty ist ein Fan von Justin Timberlake und erhält die Möglichkeit, ihm beim Konzert ganz nahe zu kommen.

"Die 25 unglaublichsten Überraschungen, von schlimm bis schön": Übertragung im TV und Stream

Die Sendung wird am Mittwoch, 1. Juli 2020, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung im TV ist "Die 25 unglaublichsten Überraschungen, von schlimm bis schön" auch im Stream bei TV Now im Live-Stream zu sehen, allerdings benötigen Sie dafür eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft. TV Now-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. 30 Tage lang ist das Angebot als Neukunde kostenlos nutzbar und kann dann monatlich gekündigt werden.

"Die 25 unglaublichsten Überraschungen, von schlimm bis schön" - Das ist Moderatorin Sonja Zietlow

Sonja Zietlow ist bekannt durch ihre bissigen Kommentare und sprudelnde Art. Genau das macht sie zu einer beliebten Moderatorin im Deutschen Fernsehen. Sie moderiert unter anderem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Die 25..." bei RTL. Zuvor war sie auch bei Sat.1 und RTL2 als Moderatorin tätig.

Interessant ist ihr Weg dahin: Nach dem Abitur jobbte die 52-Jährige erst als Animateurin in Hotels und absolvierte anschließend eine Verkehrspilotlizenz an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa. Von 1991 bis 1993 war sie erste Offizierin einer Boeing 737. Erst durch einen TV-Auftritt bei einer Kuppelshow auf Sat.1 schlug sie ihre Fernsehkarriere ein.

