vor 30 Min.

Die 80er Show auf RTL: Gäste, Show-Acts und Sendetermin

"Die 80er Show": Auf RTL werden die kultigen 1980er Jahre gebührend gefeiert. Wir informieren Sie hier über den Sendetermin, die Gäste und die Show-Acts.

Von Claus Holscher

Schrill, verrückt, kultig - so haben die Älteren unter uns die 1980er Jahre noch lebhaft im Gedächtnis. Oliver Geissen feiert das Jahrzehnt auf RTL in illustrem Kreis. Wann ist der Sendetermin? Wer sind seine Gäste? Und welche Show-Acts werden geboten? Hier erfahren Sie alles über "Die 80er Show".

"Die 80er Show" auf RTL: Wann ist der Sendetermin?

RTL hat die Austrahlung von "Die 80er Show" am ersten Wochenende des neuen Jahres zur besten Sendezeit angekündigt: Die Übertragung läuft am Samstag, 2. Januar 2021, ab 20.15 Uhr.

Wer sind Oliver Geissens Gäste bei "Die 80er Show"?

Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit

Boris Becker

Giovanni Zarrella

Verona Pooth und ihrem Sohn San Diego Pooth

und ihrem Sohn Matze Knop

Elizabeth Emanuel

Maggie Reilly

Joachim Witt

Show-Acts: Was wird bei "Die 80er Show" auf RTL alles geboten?

Die 1980er Jahre haben auch in den vergangenen Jahrzehnten nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt. Besonders stark waren ihre Einflüsse auf die heutige Pop-Kultur - nichts liegt also näher, als bei den Show-Acts einen starken Akzent auf die erfolgreichste Musik des Kult-Jahrzehnts zu legen. Oliver Geissen und seine Gäste baden aber auch in Erinnerungen an Ereignisse aus Technik, Kino, Sport, Politik und Gesellschaft.

Der Moderator bietet neben einem Ranking der zehn erfolgreichsten Songs und Alben der 80er Jahre Geschichten aus unterschiedlichsten Themengebieten. Er begrüßt zum Beispiel Promis wie die Tennis-Legende Boris Becker, den Musiker Giovanni Zarrella oder das Mutter-Sohn-Team Verona Pooth und San Diego Pooth. Wie hat Verona Pooth ihre Anfänge als Model in den schrillen Eighties erlebt, als sie noch Verona Feldbusch hieß?

Es werden Werbespots aus den 80ern zu sehen sein und Film-Klassiker wie "Dirty Dancing". Aufwendige Studioaktionen bringen Erinnerungen an TV-Shows, Styling-Sünden und ganz große Events zurück. So feiert "Herzblatt" ein Revival – mit einem deutlichen Augenzwinkern natürlich. Auch die legendäre Show "Spitting Image" landet wieder auf dem Bildschirm – samt Dieter-Bohlen-Puppe, der Matze Knop seine Stimme leiht. Wer sonst?

Kennen Sie Elizabeth Emanuel? Sie hatte in den 80ern einen ganz besonderen Job, über den sie jahrzehntelang kein Wort verraten durfte: Sie designte und schneiderte nämlich das Hochzeitskleid von keiner Geringeren als Lady Di, das weltweit rund 700 Millionen Menschen zu sehen bekamen.

Maggie Reilly bringt ihren damaligen Hit "Moonlight Shadow" mit und Joachim Witt performt seinen "Goldener Reiter". Das Erfolgsproduzenten-Duo "Gestört aber GeiL" sowie Giovanni Zarrella zeigen, dass auch 80er-Hits auch immer wieder für ein Revival gut sind. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen