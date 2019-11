05:56 Uhr

"Die Ärzte" - Tour 2020: Termine, Städte, Vorverkauf

"Die Ärzte" gehen 2020 auf Tour: Die Band hat Konzerte für 15 Städte angekündigt. Hier finden Sie die Termine und weitere Infos zur Tournee.

Fans mussten jahrelang auf eine neue Tour der "Ärzte" warten - nun hat die Band Konzerte in 15 Städten angekündigt. Die Tour 2020 wird auf der offiziellen Website mit dem Namen "In the ä Tonight" beworben und startet am 7. November 2020 in Hannover.

Danach touren "Die Ärzte" unter anderem durch Köln, Bremen, Hamburg, München und Berlin. Auch Konzerte außerhalb von Deutschland sind von Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González geplant - unter anderem in Wien.

"Die Ärzte": Tour 2020 - Termine und Städte

Hier finden Sie die Termine für die "Ärzte"-Tour 2020:

07.11.20: Hannover ( TUI Arena )

( ) 10.11.20: Leipzig (Arena)

13.11.20: Köln ( Lanxess Arena )

( ) 15.11.20: Bremen (ÖVB Arena)

(ÖVB Arena) 17.11.20: Wien (Wiener Stadthalle)

(Wiener Stadthalle) 20.11.20: Stuttgart (Schleyer-Halle)

(Schleyer-Halle) 24.11.20: Hamburg ( Barclaycard Arena)

( Arena) 01.12.20: Dortmund (Westfalenhalle 1)

(Westfalenhalle 1) 05.12.20: Erfurt (Messe)

08.12.20: Frankfurt (Festhalle)

(Festhalle) 11.12.20: Bad Gastein (Sound & Snow)

(Sound & Snow) 13.12.20: Chemnitz (Messe Chemnitz )

(Messe ) 15.12.20: München (Olympiahalle)

(Olympiahalle) 18.12.20: Berlin (Max-Schmeling-Halle)

(Max-Schmeling-Halle) 21.12.20: Zürich (Hallenstadion)

Tickets: Vorverkauf für die "Ärzte"-Tour 2020 startet am Donnerstag

Die Tickets werden über den Ticketshop auf der offiziellen Seite der Band verkauft. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 14. November 2019, um 17 Uhr.

Der Preis liegt bei 46 Euro plus Gebühren. Es ist zu erwarten, dass die neue Tour von "Die Ärzte" schnell ausverkauft sein wird.

Tournee "In the ä Tonight": Neues "Ärzte"-Album erscheint ebenfalls 2020

"Die Ärzte" haben außerdem angekündigt, dass 2020 auch ihr neues Album erscheinen wird. Es wird das 14. Studioalbum der Band sein - und das erste seit "auch" aus dem Jahr 2012. Auf der Tour 2020 wird es damit neben den vielen bekannten Liedern der Band auch so einige neue Songs geben.

Mit "Abschied" und "Rückkehr" wurden bereits zwei neue Lieder veröffentlicht. Außerdem gab es 2019 schon vereinzelte Konzerte - unter anderem als Headliner von "Rock am Ring". Mit der Tour geben "Die Ärzte" 2020 dann voll und ganz ihr Comeback. (sge)

