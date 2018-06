vor 36 Min.

Die Ärzte kündigen Live-Comback für 2019 an Panorama

Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe: Die Ärzte feiern 2019 ihr großes Live-Comeback - nach sechs Jahren Pause. Wo Fans die Ärzte sehen können.

Von Oliver Bosch

"OMG wie geil ist das denn???" schreibt Schweinerolle auf Instagram. Für insaa_ ist es einfach nur "Geil" und munia-n lässt sich diese Gelegenheit "auf jeden" nicht entgehen: Für diese und viele weitere Fans ist klar, sie sind beim großen Bühnen-Comeback von "Die Ärzte" dabei.

"The Return of Die Ärzte" bei Rock am Ring und Rock im Park

Nach sechsjähriger Bühnen-Abstinenz wagen sich die Ärzte Farin Urlaub (bürgerlich Jan Vetter), Bela B. (bürgerlich Dirk Felsenheimer) und Rodrigo González mit zwei Mega-Sprechstunden zurück ins Rampenlicht. Die "beste Band der Welt" adelt die beiden Festivals Rock im Park auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg und Rock am Ring auf dem Nürnbergring mit ihren Auftritten. Natürlich führen die Ärzte beide Rock-Festivals standesgemäß als Headliner an.

Zuletzt behandelten die Berliner Musik-Doktoren ihre Fangemeinde vor elf Jahren, 2007, auf beiden Riesen-Festivals mit ihren Hits. Beim "The Return of Die Ärzte" vom 7. bis 9. Juni 2019 am Ring und im Park dürfen sich Festivalbesucher auf eine heilsame Therapie mit Ärzte-Klassikern wie "Männer sind Schweine", "Junge" oder "Schrei nach Liebe" einstellen. Dass diese Medikation süchtig macht und in Ticketform verschreibungspflichtig ist, dürfte jedem klar sein.

Letztes Studio-Album der Ärzte erschien 2012

Die Ärzte haben sich seit 2013 rar gemacht. Damals erschien das Live-Album "Die Nacht der Dämonen". Es zeigt die Highlights der letzten Tour der Band, "Das ENDE ist noch nicht vorbei" aus dem Jahr 2012. Ebenfalls 2012 kam das letzte Studioalbum "auch" der Berliner Kult-Combo auf den Markt

Schlagzeilen machte das Trio am 19. Dezember 2011. Damals gaben die Ärzte in der Dortmunder Westfalenhalle ein Konzert mit dem Titel XX-Konzert nur für Frauen. Einen Tag später hatten nur Männer Zugang zum XY-Konzert. Ebenfalls kurios: Am 11. September 2015 erreichte der Ärzte-Hit "Schrei nach Liebe" erstmals Platz 1 der deutschen Single-Charts.

Die "Aktion Arschloch" war Auslöser des Hypes - exakt 22 Jahre und einen Tag nach der Erstveröffentlichung. Die Ärzte spendeten ihre Einnamen aus den Verkäufen. Die Gage für ihren Auftritt 2019 bei Rock im Park und Rock am Ring dürften Farin, Bela und Rodrigo behalten. Es wird sich zeigen, ob das Trio wieder auf den Geschmack kommt und weitere Gigs 2020 und vielleicht auch ein neues Studioalbum folgen lässt.

