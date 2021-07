"Die Alm" 2021: Kandidat Christian Lohse ist schon raus

Auch Christian Lohse war als Kandidat bei "Die Alm". Hier stellen wir Ihnen den TV-Koch genauer im Porträt vor.

" Die Alm" 2021 läuft aktuell mit Staffel 3. Auch TV-Koch Christian Lohse war als Kandidat mit von der Partie. Gemeinsam mit seinen neun mehr oder minder prominenten Mitstreitern hat er sein Quartier in den Alpen bezogen und eine Weile auf jegliche Annehmlichkeiten des modernen Lebens verzichtet: Strom, fließend Wasser oder Heizung - eben alles, was den Kandidaten bisher als Selbstverständlichkeit erschien.

Hier im Porträt erfahren Sie alles Wichtige über den diesjährigen "Die Alm"-Kandidaten Christian Lohse, der mittlerweile allerdings ausgeschieden ist.

Christian Lohse als Kandidat bei "Die Alm" 2021: Alter, Wohnort und Beruf

Geburtstag: 5. Mai 1967

5. Mai 1967 Geburtsort: Bad Oeynhausen

Alter: 53

53 Beruf: TV-Koch

TV-Koch Wohnort: Berlin

"Die Alm" 2021 Porträt: Kandidat Christian Lohse

Die Karriere von Christian Lohse als Koch startete direkt nach dem Abitur, als er in Frankreich eine Ausbildung in einem rennomierten Restaurant absolvierte. Im Anschluss darauf kochte sich der 53-Jährige durch verschiedene hochkarätige Restaurants in ganz Europa, darunter auch das "The Dorchester" in London, wo ihn der Sultan von Brunei entdeckte und als Privatkoch engagierte.

Mit seinem eigenen Restaurant "Windmühle", das 1994 die Türen öffnete, erreichte Christian Lohse, was sich nahezu jeder Koch erträumt: Er wurde mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und erhielt 18 Punkte im Gault-Millau. Der Erfolg hielt jedoch nicht ewig: Anfang der 2000er Jahre musste die "Windmühle" Insolvenz anmelden.

Die Insolvenz hielt den Sterne-Koch jedoch nicht davon ab, weiter als Gastronom zu arbeiten. Nach einigen Jahren in denen er in verschiedenen Restaurants als angestellter Koch arbeitete, wagte er mit dem Restaurant "Fischers Fritz" erneut den Schritt in die Selbstständigkeit. Auch sein zweites Restaurant wurde mit zwei Sternen ausgezeichnet - 2017 gab es Lohse jedoch an einen neuen Besitzer ab.

Inzwischen hat sich Christian Lohse beruflich eher anderweitig orientiert: 2017 eröffnete er den Online-Shop "Lohse Kost", wo er Lebensmittel und Kochzubehör vertreibt.

Das Kochen ist jedoch nicht die einzige Leidenschaft des "Die Alm"-Kandidaten: In seiner Freizeit spielt Lohse Rugby und kann eine kleine eigene Bibliothek mit über 2000 Büchern sein Eigen nennen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Porträt: Christian Lohse ist in der deutschen Fernsehlandschaft zuhause

In zahlreichen Kochformaten trat Christian Lohse sowohl als Juror, als auch als Kandidat auf. In diesen Sendungen war Christian Lohse bereits zu sehen:

The Taste

Game of Chefs

Kitchen Impossible

Die Küchenschlacht

Kerners Köche

Grill den Henssler

The Taste Promi-Special

Promi-Special Grill den Profi

Stadt, Land, Lecker

Hensslers Countdown

Bei "Die Alm" möchte der Sterne-Koch alles geben und scheut sich nicht, die Führungsrolle unter den Kandidaten zu übernehmen. "Mir versalzt niemand die Suppe", kündigt der 53-Jährige vorab im ProSieben-Interview an.

(AZ)