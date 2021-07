Alle Infos zu "Die Alm": Sendetermine und Sendezeit

Die dritte Staffel von "Die Alm" ist bei ProSieben zu sehen. Die Sendetermine und Sendezeit der Reality-Show sowie alle Infos haben wir hier für Sie.

"Die Alm" 2021 ging nach zehn Jahren Sendepause Ende Juni in eine neue Runde. Eigentlich war die dritte Staffel des Reality-Fomats für 2012 angekündigt worden, ProSieben hatte die Dreharbeiten jedoch wenige Monate vor dem Beginn wieder abgesagt. Mit neuen Moderatoren und natürlich neuen mehr oder weniger prominenten Kandidaten, die sich dem harten Almleben stellen sollen, will die Reality-Show in diesem Jahr erneut die Zuschauer vor die Fernseher locken.

Wann ging Staffel 3 von "Die Alm" bei ProSieben an den Start? Wie sieht es mit Sendeterminen und Sendezeit aus? Welche Kandidaten nehmen bei der neuen Ausgabe teil? Alle Infos zu "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" finden Sie hier in diesem Artikel.

"Die Alm" 2021: Sendetermine und Sendezeit heute

Die neuen Folgen von "Die Alm" laufen seit dem 24. Juni 2021 immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Insgesamt wurden sechs neue Folgen der Reality-TV-Show angekündigt. Alle Sendetermine von Staffel 3 finden Sie hier im Überblick:

Folge Wochentag Datum Uhrzeit Sender 1 Donnerstag 24.06.2021 20.15 Uhr ProSieben 2 Donnerstag 01.07.2021 20.15 Uhr ProSieben 3 Donnerstag 08.07.2021 20.15 Uhr ProSieben 4 Donnerstag 15.07.2021 20.15 Uhr ProSieben 5 Donnerstag 22.07.2021 20.15 Uhr ProSieben 6 Donnerstag 29.07.2021 20.15 Uhr ProSieben

Die erste Staffel wurde damals aufgrund guter Quoten um eine Woche verlängert. Sollten weitere Sendetermine hinzukommen, informieren wir Sie hier darüber.

Moderatoren von "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß"

In der dritten Staffel von "Die Alm" übernehmen Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren die Moderation der Show. Sie führen nicht nur durch die Sendung, sondern beobachten und kommentieren auch das harte tägliche Leben der Promis, die auf der Alm selbst für ihre Versorgung arbeiten müssen.

Vor allem Christian Düren kennt sich mit Reality-TV bestens aus, wie er im Vorfeld verriet: "Ich bin ein großer Reality-TV-Fan und sauge wirklich alles aus dem Genre auf. Das wird ein sehr spannendes Paket. Für Collien und mich ist es das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten – ich freu mich echt darauf."

Kandidaten von "Die Alm": Wer wird voraussichtlich dabei sein?

Die Teilnehmer der neuen Ausgabe von "Die Alm" stehen noch nicht offiziell fest. Es kursieren jedoch einige Gerüchte und es wird in der Boulevard Presse über mögliche Kandidaten spekuliert. Zum jetzigen Zeitpunkt sind dreizehn mehr oder weniger prominente Kandidaten im Gespräch, die womöglich im Juni ihr neues ländliches Zuhause beziehen werden. In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen: Kandidaten: Sind diese Teilnehmer bei "Die Alm" 2021 dabei?

"Die Alm": Übertragung im TV und Stream

Staffel 3 der Reality-TV-Show "Die Alm" lässt sich neben der Übertragung im TV auch online im Live-Stream ansehen. Ist der Stream kostenlos? Muss ich mich anmelden, um "Die Alm" streamen zu können? Alles, was sie zu Übertragung live im TV und Stream wissen müssen, verraten wir Ihnen in diesem Artikel: Die Alm 2021: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung. (AZ)

