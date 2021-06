"Die Alm" 2021: Das ist Kandidat Ioannis Amanatidis

Ioannis Amanatidis ist als Kandidat bei "Die Alm" 2021 auf ProSieben zu sehen. Hier im Porträt lesen Sie mehr zu dem Teilnehmer.

"Ich bin sehr direkt, ich glaube das weiß jeder", sagte Ioannis Amanatidis vor seiner Teilnahme an " Die Alm" 2021 in einem Interview mit ProSieben. Das hat er den Zuschauern bereits bei "Die Bachelorette" gezeigt. Ob er mit seiner Art bei den "Die Alm"-Fans punkten kann? Lesen Sie hier im Porträt mehr zu dem Kandidaten.

"Die Alm" 2021: Kandidat Ioannis Amanatidis im Porträt - Alter, Wohnort, Beruf

Alter: 31 Jahre

31 Jahre Geburtsdatum: 3. Februar 1990

3. Februar 1990 Wohnort: Viersen , NRW

, Beruf : Servicetechniker für Waschanlagen

: Servicetechniker für Waschanlagen markantester Charakterzug: direkt

direkt Social Media: Instagram @ioannis.amn

Ioannis Amanatidis wurde durch "Die Bachelorette" bekannt

Ioannis Amanatidis wurde als Kandidat bei "Die Bachelorette" 2020 bekannt. Er entwickelte sich schnell zum Favoriten von Bachelorette Melissa Damilia, sie schenkte ihm auch den ersten Kuss. Immer wieder wollte Ioannis allerdings über den Stand der Beziehung sprechen und brachte - laut der allgemeinen Fan-Meinung - Melissa teilweise in Bedrängnis. Nach zwei eher katastrophalen Dates musste Ioannis Amanatidis die Sendung dann auf Platz 3 verlassen. Melissa entschied sich letztendlich für Leander Sacher.

Auf Instagram hat der "Die Alm"-Kandidat etwa 10.000 Abonennten. Er postet etwas unregelmäßig Selfies und Updates aus seinem Leben. In einem aktuellen Post fragte er seine Fans, was sie davon halten, falls er sich einen Hund anschaffen sollte: "Denk immer daran, niemand wird dich mehr lieben als du dich selbst! Denke über einen Hund nach, der mir immer beistehen wird", heißt es in der Beschreibung des Posts.

Hat Kandidat Ioannis Amanatidis eine Freundin oder Frau?

Nach seiner Teilnahme an "Die Bachelorette" veröffentlichte Kandidat Ioannis Amanatidis wenig über sein Beziehungsleben. Eines steht allerdings fest: Er zieht als Single auf "Die Alm" in Südtirol in 1680 Metern Höhe. Einer kleinen Promiflash-Umfrage zufolge würden 37 seiner Fans Ioannis lieber in einer Kuppelshow sehen. Die meisten Teilnehmerinnen bei "Die Alm" sind entweder in einer Beziehung oder verheiratet - weshalb eine TV-Beziehung für den 31-Jährigen vorerst vermutlich nicht zustande kommt.

Teilnehmer bei "Die Alm" 2021: Ioannis Amanatidis hat vor nichts Angst

Auf die Frage, wie viel Macho in ihm stecke, antwortet Ioannis: "Ein gesunder Maß". Allerdings findet er Macho etwas zu abwertend. Er bevorzugt in dem Zusammenhang das Wort "charmant", wie er in einem Interview mit ProSieben erzählt. Er freut sich vor allem auf die anderen Teilnehmer bei "Die Alm".

Angst vor der Herausforderung habe der 28-Jährige nicht. "Ich stelle mich jeder Herausforderung und wenn wir fertig sind, werden wir sehen wovor ich Angst hatte. Ganz einfach", sagte er in dem Interview. Neben seiner TV-Präsenz hat sich Ioannis Amanatidis ein weiteres Standbein aufgebaut: Er hat einen E-Zigaretten-Store in Viersen eröffnet. Der Laden hat sehr gute Rezensionen. Ob es für Ioannis Amanatidis als Kandidat bei "Die Alm" 2021 auch so rund läuft, wird in den neuen Folgen zu sehen sein. (AZ)