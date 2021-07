Diese Kandidaten sind bei "Die Alm" 2021 dabei

Bei "Die Alm" tauschen die Kandidaten derzeit Smartphone gegen Mistgabel. Zehn Promis sind insgesamt dabei. Hier finden Sie alle Teilnehmer im Überblick.

" Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" ist seit dem 24. Juni 2021 im TV bei ProSieben zu sehen. Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren moderieren die dritte Staffel der Sendung. YouTube-Star Matthias Schneider sagte in einem aktuellen Video: "Wir machen heute so ein bisschen Beauty-Day, weil das Fernseh-Projekt bald losgeht." Jetzt ist klar, um welches "Fernseh-Projekt" es sich handelt, denn auch er ist bei "Die Alm" dabei.

Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Kandidaten bei "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" 2021.

"Die Alm", Kandidaten 2021: Die Teilnehmer im Überblick

Wir stellen Ihnen hier alle Teilnehmer vor - mitsamt einem Zitat aus ihrem Interview mit ProSieben.

Frank Schröder aka Eddy Kante

Eddy Kante ist Kandidat bei "Die Alm". Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Der 61-Jährige war als Bodyguard von Udo Lindenberg über viele Jahre einer dessen engsten Vertrauten. Seit 2014 gehört Eddy Kante, der mit bürgerlichem Namen Frank Schröder heißt, zur Olivia-Jones-Familie auf dem Kiez in Hamburg und sorgt dort als Türsteher für Sicherheit.

"Ich denke immer, ich habe eigentlich schon alles gemacht und gesehen, aber vielleicht komme ich auf der Alm an meine Grenzen."

Paris Herms

Paris Herms ist Kandidatin bei "Die Alm". Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Influencerin Paris Herms möchte aussehen wie eine echte Barbie und nennt sich selbst auch "Real Barbie of Berlin". Die 30-Jährige lebt frei nach dem Motto "Plastic is fantastic" und hat bisher schon drei Brust-OPs und zahlreiche weitere kleine Schönheitsoperationen an sich vornehmen lassen.

"Das wird für mich ein richtiger, kleiner Kulturschock: Ich war noch nie in den Bergen und schon gar nicht auf einem Bauernhof mit Tieren."

Benedetto Paterno

Benedetto Paterno ist Kandidat bei "Die Alm". Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Der 27-Jährige ist hauptberuflich als Model und Influencer tätig und liebt es vor der Kamera zu stehen. Größere Bekanntheit erlangte Benedetto Paterno durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel der schwulen Dating-Show "Prince Charming".

"Ich gebe jedem die Chance, mich kennenzulernen und auch andersherum. Aber wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das auch."

Ioannis Amanatidis

Ioannis Amanatidis is Kandidat bei "Die Alm". Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Der 31-Jährige wurde bei seiner Teilnahme an " Bachelorette" 2020 bekannt. Er hatte lange einen guten Draht zu Bachelorette Melissa und galt als Favorit. Nach zwei eher katastrophalen Dates wurde der gebürtige Grieche allerdings von ihr nach Hause geschickt.

"Aktuell bin ich Single. Mich auf der Alm zu verlieben, ist jetzt nicht meine Intention. Aber sag niemals nie."

Hier lesen Sie mehr: Ioannis Amanatidis im Porträt.

Magdalena Brzeska

Magdalena Brzeska ist Kandidatin bei "Die Alm". Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Die 43-Jährige wurde 26 Mal Deutsche Meistern der Rhythmischen Sportgymnastik. 2012 nahm sie an "Let's Dance" teil und konnte nach einer zweiten Chance die Staffel gewinnen.

"In meinem Beruf als Chef-Trainerin müssen sich die Kinder mir unterordnen und auf mein Kommando hören. Ich hoffe, ich verfalle nicht automatisch in diese Rolle (lacht)."

Hier lesen Sie mehr: Magdalena Brzeska im Porträt

Siria Campanozzi

Siria Campanozzi ist Kandidatin bei "Die Alm". Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Die 21-Jährige wurde gemeinsam mit ihrem Freund Davide bei ihrer Teilnahme an "Temptation-Island" bekannt. Sie leidet laut RTL an dem selten Li-Fraumeni-Syndrom, dass das Wachstum von bösartigen Tumoren fördert. Wie sie in einem Interview erzählt, will sie daher jeden Moment ihres Lebens genießen.

"Ich erwarte von der Alm, dass ich sehr viel zu tun haben werde und dass es kein Luxus-Hotel ist (lacht). Es ist auf jeden Fall keine alltägliche Situation, aber ein richtig cooles Experiment."

Hier lesen Sie mehr: Siria Campanozzi im Porträt.

Vivian Schmitt

Vivian Schmitt ist Kandidatin bei "Die Alm". Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Die 43-Jährige ist eine "Darstellerin in Erwachsenen-Filmen", wie es auf ProSieben heißt. Nun ist sie auch sie bei "Die Alm" als Kandidatin dabei.

"Ich möchte mal aus meinem Alltagsjob raus und was anderes erleben. Einfach einen neuen Kick bekommen. Seit über 20 Jahren arbeite ich im Erotikbereich und ‚Die Alm’ ist jetzt eine ganz große Herausforderung, bei der ich neue Erfahrungen sammele."

Hier lesen Sie mehr: Vivian Schmitt im Porträt.

Yoncé Banks

Yoncé Banks ist Kandidatin bei "Die Alm". Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Das große Vorbild der 27-Jährigen ist Beyoncé. Sie hat die erste Staffel von "Queen of Drags" gewonnen. Die Sendung wurde von Heidi Klum moderiert.

"Ich werde als Yoncé auf ‚Die Alm‘ ziehen, aber danach nur noch als ich selbst, als Savvas, zu sehen sein. Das ist mir auch wichtig. Ich möchte, dass die Zuschauer:innen mich als Mann kennenlernen."

Hier lesen Sie mehr: Yoncé Banks im Porträt.

"Die Alm", Kandidaten 2021: Wer ist raus?

Mirja du Mont

Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Die 45-Jährige ist deutsches Model und Schauspielerin. Sie war unter anderem in "7 Zwerge - der Wald ist nicht genug" zu sehen. Einem breiteren Publikum wurde sie durch ihre Wahl zum Playmate des Monats im Januar 2000 bekannt.

"Ich bin sehr aufgeregt! ‚Die Alm‘ habe ich zugesagt, weil es anders als andere Formate ist. Ich mache nicht mit, um zu gewinnen. Ich mache mit, um Freunde zu gewinnen. Man denkt vielleicht ich sei eine Tussi, aber ich glaube, ich habe in der Vergangenheit in anderen Formaten bewiesen, dass ich nicht etepetete bin – auch wenn ich immer noch lange Fingernägel habe (lacht). Aber ich kann zupacken!"

Hier lesen Sie mehr: Mirja Du Mont im Porträt.

Aaron Hundhausen

Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Der 22-Jährige war zuletzt bei "Are You The One?" im TV zu sehen. In der Staffel zeigte er eindeutig, dass er nicht kamerascheu ist: Er und Teilnehmerin Kathleen konnten die Finger nicht voneinander lassen.

"Es gibt absolut gar nichts, wovor ich zurückschrecke. Interessant wird das fehlende warme Wasser werden. Ich bin der absolute Warm-/Heißduscher. Wahrscheinlich werde ich jeden Morgen alle wecken, wenn ich unter dem kalten Wasser stehe."

Hier lesen Sie mehr: Aaron Hundhausen im Porträt

Christian Lohse

Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Der 54-Jährige ist ein bekannter deutscher Koch und war bereits mehrfach im TV zu sehen - unter anderem bei "Kitchen Impossible" und "Grill den Henssler". Für das Restaurant Fischers Fritz erhielt er zwei Sterne.

"Als Koch kann ich ganz viele Aufgaben übernehmen, außerdem liebe ich das Sozialisieren mit anderen Menschen. Die Frage ist nur, wie aufgedreht die anderen sind. Aber man kann ja mal einen Tag einen Maisbrei ohne Salz kochen, damit alle wissen, wo der Weg lang geht", kündigte der Teilnehmer vorab lachend an. Leider musste er aus gesundheitlichen Gründen die Sendung freiwillig verlassen.

Hier lesen Sie mehr: Christian Lohse im Porträt.

Matthias Schneider aka Hollywood Matze

Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Der 47-Jährige Bodybuilder hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit 164.000 Followern. Seine Videos wurden insgesamt mehr als 13 Millionen Mal aufgerufen.

"Ich bin sehr direkt und kein Mann der schönen Worte. Ich kann das, was ich meine einfach nicht schön verpacken und hau‘ oft was raus. Ich sage, was ich denke, wie ein Elefant im Porzellanladen", so der 47-Jährige vorab. Nach der zweiten Folge war für den Sportler Schluss.

Hier lesen Sie mehr: Hollywood Matze im Porträt

Katharina Eisenblut

Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Die 26-Jährige versuchte bei "Deutschland sucht den Superstar" gleich zweimal ihr Glück. Beide Male hat es nicht zum Sieg gereicht. Sie hat mehr als 150.000 Abonnenten auf Instagram.

"Ich habe wirklich so gar keinen Plan von dem ganzen Kram. Aber was mir Spaß machen wird, sind die Tiere. Melken kann ich schon: Ich bin ein Landmädl aus Bayern. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen zu schwach bin, um den körperlichen Arbeiten gerecht zu werden", befürchtete die 26-Jährige. Offenbar begründet - auch sie schied bereits in Folge 2 freiwillig aus.

Hier lesen Sie mehr: Katharina Eisenblut im Porträt.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.