Kandidaten: Sind diese Teilnehmer bei "Die Alm" 2021 dabei?

Die Bild-Zeitung hat bisher oft akkurate Infos zu möglichen Teilnehmern von TV-Shows veröffentlicht - so auch bei "Die Alm". Hier finden Sie alle potentiellen Kandidaten.

"Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" wird ab dem 24. Juni 2021 im TV bei ProSieben zu sehen sein. Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren werden die Sendung moderieren. Die Rahmenbedingungen sind also bereits bekannt, allerdings hat ProSieben noch keine Infos zur Hauptattraktion veröffentlicht: Die Kandidaten und Kandidatinnen stehen noch nicht fest. Trotzdem wird bereits heftig spekuliert. "ProSieben beteiligt sich nicht an den Spekulationen", heißt es auf der offiziellen Seite des Senders, trotzdem wurden bereits einige Namen der potentiellen Kandidaten auf der Seite veröffentlicht - basierend auf den Informationen der Bild.

Einer der potentiellen Kandidaten ist YouTube-Star Matthias Schneider. In seinem neuesten Video sagt er: "Wir machen heute so ein bisschen Beauty-Day, weil das Fernseh-Projekt bald losgeht." Um welches "Fernseh-Projekt" es sich handelt ist nicht klar, das dürfte aber die Spekulationen noch weiter anregen.

Hier finden Sie eine vorläufige Übersicht zu allen potentiellen Kandidaten bei "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" 2021.

"Die Alm", Kandidaten 2021: Die möglichen Teilnehmer im Überblick

Aaron Hundhausen

Der 22-Jährige war zuletzt bei " Are You The One?" im TV zu sehen. In der Staffel zeigte er eindeutig, dass er nicht kamerascheu ist: Er und Teilnehmerin Kathleen konnten die Finger nicht voneinander lassen.

Benedetto Paterno

Der 27-Jährige war Teilnehmer bei "Prince Charming" 2020. Auf Instagram hat er mehr als 24.000 Follower.

Christian Lohse

Der 54-Jährige ist ein bekannter deutscher Koch und war bereits mehrfach im TV zu sehen - unter anderem bei "Kitchen Impossible" und "Grill den Henssler". Für das Restaurant Fischers Fritz erhielt er zwei Sterne.

Eddy Kante

Der 61-Jährige war 30 Jahre lang als Udo Lindenbergs Leibwächter tätig. Gemeinsam mit ihm nahm er im Jahr 2000 sogar einen Song auf. Außerdem war er als Schauspieler tätig.

Ioannis Amanatidis

Der 31-Jährige wurde bei seiner Teilnahme an "Bachelorette" 2020 bekannt. Er hatte lange einen guten Draht zu Bachelorette Melissa und galt als Favorit. Nach zwei eher katastrophalen Dates wurde der gebürtige Grieche allerdings von ihr nach Hause geschickt.

Katharina Eisenblut

Die 26-Jährige versuchte bei "Deutschland sucht den Superstar" gleich zweimal ihr Glück. Beide Male hat es nicht zum Sieg gereicht. Sie hat mehr als 150.000 Abonnenten auf Instagram.

Magdalena Brzeska

Die 43-Jährige wurde 26 Mal Deutsche Meistern der Rhythmischen Sportgymnastik. 2012 nahm sie an "Let's Dance" teil und konnte nach einer zweiten Chance die Staffel gewinnen.

Matthias Schneider aka Hollywood Matze

Der 47-Jährige Bodybuilder hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit 164.000 Followern. Seine Videos wurden insgesamt mehr als 13 Millionen Mal aufgerufen.

Mirja du Mont

Die 45-Jährige ist deutsches Model und Schauspielerin. Sie war unter anderem in "7 Zwerge - der Wald ist nicht genug" zu sehen. Einem breiteren Publikum wurde sie durch ihre Wahl zum Playmate des Monats im Januar 2000 bekannt.

Paris Herms

Die 25-Jährige ist ein sogenanntes Barbie-Model. Um so auszusehen wie ihr Vorbild, ließ sie sich bereits mehrfach operieren. In den Medien ist häufig von ihr als "Berliner Barbie" die Rede.

Siria Campanozzi

Die 21-Jährige wurde gemeinsam mit ihrem Freund Davide bei ihrer Teilnahme an "Temptation-Island" bekannt. Sie leidet laut RTL an dem selten Li-Fraumeni-Syndrom, dass das Wachstum von bösartigen Tumoren fördert. Wie sie in einem Interview erzählt, will sie daher jeden Moment ihres Lebens genießen.

Vivian Schmitt

Die 43-Jährige ist eine "Darstellerin in Erwachsenen-Filmen", wie es auf ProSieben heißt. Nun wird spekuliert, dass auch sie bei "Die Alm" als Kandidatin dabei ist.

Yoncé Banks

Das große Vorbild der 27-Jährigen ist Beyoncé. Sie hat die erste Staffel von "Queen of Drags" gewonnen. Die Sendung wurde von Heidi Klum moderiert. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.