vor 17 Min.

"Die Amme": Das erwartet Sie im Wien-Tatort heute

Im Wiener Tatort heute kommen Eisner und Fellner an ihre persönlichen Grenzen. Es geht um zwei Morde und zwei vermisste Kinder. Lohnt sich "Die Amme"? Die Tatort-Kritik.

"Die Amme" heißt der neue Tatort aus Wien , der heute am Sonntag (28.03.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntag (28.03.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Es wird düster für Moritz Eisner und Bibi Fellner . Ein Drama um zwei tote Frauen und ihre entführten Kinder macht den Ermittlern auch persönlich schwer zu schaffen. Derweil kennt das Publikum den Täter schon.

und . Ein Drama um zwei tote Frauen und ihre entführten Kinder macht den Ermittlern auch persönlich schwer zu schaffen. Derweil kennt das Publikum den Täter schon. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Wien-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Anonym wird in den frühen Morgenstunden der Fund einer Toten in einer trostlosen Wohngegend gemeldet. Jana Gruber ist in ihrem Haus überwältigt und brutal getötet worden. Indizien deuten darauf hin, dass die Frau als Prostituierte gearbeitet und dass sie ein Kind hatte. Doch das Kinderzimmer ist verwaist, von dem Kind, einem zehnjährigen Jungen, fehlt jede Spur.

Der anonyme Anrufer wird ermittelt, und erstaunlicherweise gibt es einen Akt zu ihm: Gustav Langer (Christian Strasser) ist früher öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten und kannte das Opfer – als Freier – bereits länger. Aber ist er auch Janas Mörder? Moritz (Harald Krassnitzer) und Bibi (Adele Neuhauser) zweifeln daran. Schon sehr bald jedoch erkennen sie Gemeinsamkeiten zwischen dem aktuellen Fall und einem ungeklärten Mord vor einiger Zeit.

Fellner und Eisner befragen Gustav Langer (Christian Strasser). Bild: Petro Domenigg, ARD Degeto/ORF/Prisma Film

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Die Amme" heute einzuschalten?

Österreichs Hauptstadt mit den Augen von Moritz Eisner und Bibi Fellner betrachtet, bedeutet stets viel Sozialkritik, schwarzen Humor und offenes Visier. In "Die Amme" blitzt dieser Humor nur sporadisch auf. Dagegen hat man noch nie so tief in die Seele der Wiener Ermittler geschaut. Bibi Fellner, notorisch gereizt, weil unter Schlaflosigkeit leidend, taumelt panisch durch den Fall. Und der muffelige Eisner? Seit seine Filmtochter Claudia 2014 in einem manipulierten Auto verunglückt ist hat man ihn nicht mehr so aufgewühlt gesehen. "Die Amme" ist sein 50. Tatort. Er ist einer seiner besten.

Lesen Sie dazu die gesamte Tatort-Kolumne: Am Sonntag lohnt sich das Einschalten!

Harald Krassnitzer als Moritz Eisner: "Die Amme" ist sein 50. Tatort. Bild: Petro Domenigg, ARD Degeto/ORF/Prisma Film

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wien-Tatort heute

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Ernst Rauter : Hubert Kramar

: Meret Schande : Christina Scherrer

: Janko: Max Mayer

Samuel: Eric Emsenhuber

Christa Koller: Andrea Wenzl

Gustav Langer : Christian Strasser

: Wave: Sophie Aujesky

Dr. Kreindl: Günter Franzmeier

Tommi: Filip Wyzinski

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Eisner und Fellner sind die Tatort-Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Petro Domenigg, ARD Degeto/ORF/Prisma Film

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Wien

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

28. März: " Tatort : Die Amme" ( Wien )

: Die Amme" ( ) 04. April: " Tatort : Die ewige Welle" (Wdh., München )

: Die ewige Welle" (Wdh., ) 05. April: " Tatort : Der Herr des Waldes" ( Saarbrücken )

: Der Herr des Waldes" ( ) 11. April: " Tatort : Der böse König" ( Ludwigshafen )

: Der böse König" ( ) 18. April: " Tatort : Macht der Familie" ( Hamburg )

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen