"Die Bachelorette" 2018: Start-Termin steht fest

Wann läuft "Die Bachelorette" 2018? RTL hat die Antwort darauf verkündet. Welche Junggesellin die große Liebe sucht, soll auch schon klar sein. Die News im Blog.

Die fünfte Staffel von "Die Bachelorette" startet am 18. Juli 2018. Die Folgen laufen wie gewohnt immer mittwochs bei RTL.



Laut Bild-Zeitung soll Nadine Klein die Bachelorette 2018 sein. Die 32-Jährige war erst im Winter als Kandidatin bei "Der Bachelor" zu sehen.

"Die Bachelorette" 2018: Alle News im Blog

19. Juni: Start der neuen Staffel steht fest

Jetzt ist klar, ab wann sich die "Bachelorette" in diesem Jahr von Kandidaten umwerben lässt. Nach Angaben von RTL startet die fünfte Staffel am 18. Juli 2018 - direkt im Anschluss an die Fußball-WM also. Wie die vergangenen Staffeln soll auch "Die Bachelorette" immer am Mittwoch ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Ansonsten hält sich RTL mit genauen Infos weiter zurück.

10. Juni: Nadine Klein soll die neue Bachelorette sein

Das Geheimnis ist offenbar gelüftet: Nadine Klein wird nach Informationen der Bild-Zeitung die „Bachelorette“ 2018. RTL-Zuschauern dürfte die 32-Jährige bereits vage bekannt sein: Im Winter war sie als Kandidatin bei "Der Bachelor" zu sehen. Allerdings bekam sie dort von Daniel Völz ziemlich zeitig den Laufpass.

Im Casting für die Rolle der Bachelorette kam die Studentin offenbar besser an. Laut Bild soll sich Nadine Klein bei RTL gegen Playmate Saskia Atzerodt (26) durchgesetzt haben, die (stattdessen?) zuletzt bei "Bachelor in Paradise" zu sehen war.

2. Juni: "Die "Bachelorette" soll im Sommer bei RTL laufen

Derzeit läuft noch "Bachelor in Paradise" bei RTL, das nächste Format der Kuppelshow ist offenbar aber bereits in der Mache. Wie die Bild berichtet, laufen die Dreharbeiten für "Die Bachelorette" bereits im spanischen Marbella. Ausgestrahlt werden soll neue Staffel dann im Spätsommer.

Es wäre dann die bislang fünfte Auflage: Bereits 2004 ging Monica Ivancan auf die Suche nach ihrem Traummann. Es folgten Anna Christiana Hofbauer (2014), Alisa Persch (2015) und Jessica Paszka (2017).

