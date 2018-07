"Die Bachelorette" 2018: Wer ist Nadine Klein?

vor 36 Min.

"Die Bachelorette" 2018 wird ab dem 18. Juli wieder auf RTL ausgestrahlt. Alles dreht sich dabei um Nadine Klein - wir stellen die Bachelorette kurz vor.

Nach Jessica Paszka versucht auch dieses Jahr wieder eine ehemalige Kandidatin von "Der Bachelor" ihr Glück bei "Die Bachelorette". Oder wie RTL sagt: "Nach dem Bachelor ist … vor der Bachelorette!". Doch wer ist eigentlich die begehrte Junggesellin? Denjenigen, die nicht gerade die RTL-Sendung "Der Bachelor" 2018 mitverfolgt haben, wird Nadine Klein wohl kein Begriff sein. Wir stellen hier die "Bachelorette" 2018 vor, um deren Gunst ab 18. Juli in der Kuppelshow insgesamt 20 Kandidaten buhlen.

"Bachelorette" 2018: Sie lebt in Berlin, stammt aber aus München

Nachdem Nadine Klein sich nach der fünften Nacht der Rosen von "Bachelor" Daniel Völz verabschieden musste, übernimmt sie nun das Ruder und sucht auf Korfu unter 20 Kandidaten den Mann fürs Leben. Ob der "Bachelorette" die Erfahrungen als Kandidatin helfen, ihren Traummann unter den Anwärtern auszumachen? Der Sender jedenfalls ist sich sicher, dass Klein durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" 2018 einen entscheideneden Vorteil hat.

Die "Bachelorette" ist gebürtige Münchnerin, lebt jedoch bereits seit zehn Jahren in Berlin. Seitdem sie in der Hauptstadt lebt, holt sie "alles nach, was ich in meiner Jugend verpasst habe", so Klein. Während andere Mädchen mit Jungs flirteten, sorgenlos feierten und ihre Teenager-Probleme breit diskutierten, kümmerte die 32-Jährige sich in ihrer Jugend um ihre kranke Großmutter. Deren Pflege stellte sie lange in den Vordergrund ihres Lebens.

"Nur das Tanzen - mein größtes Hobby, Ballett und Hip Hop - war mein Ausgleich", verrät die "Bachelorette" im Interview mit RTL. Das Tanzen spielt auch heute noch eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Zur Zeit lernt die leidenschaftliche Tänzerin Salsa. In ihrer Freizeit verbringt sie gerne Zeit mit Freunden, aber auch Reisen zählt zu ihren Hobbies.

Nadine Klein: "Die Bachelorette" 2018 tendiert zum Sarkasmus

1,70 Meter groß, braune Haare, grüne Augen - das sind die Steckbriefdaten der neuen "Bachelorette". Diese sind nicht unwichtig, schließlich spielt für einige Kandidaten das Aussehen eine große Rolle. Der amtierende "Mr. Schwaben" Daniel Lott beispielsweise formuliert es gegenüber RTL so: "Das Aussehen ist nun mal der Türöffner". Doch letztendlich ist der Charakter das Entscheidende, schließlich soll nicht nur der Funke überspringen, sondern eine funktionierende Beziehung entstehen.

Die 32-Jährige beschreibt sich selbst als ehrlich und humorvoll. In ihrem Freundeskreis wird Nadine Klein besonders für ihren außergewöhnlichen Sarkasmus gemocht, mit dem sie auch bei "Der Bachelor" die Zuschauer überzeugte. Auf den Mund gefallen ist die "Bachelorette" schon einmal nicht, neben ihrer taffen Art hat sie jedoch auch eine ruhige Seite.

"Bachelorette" Nadine Klein erhofft sich eine feste Beziehung

Nadine Klein wollte ursprünglich Schauspielerin werden und absolvierte eine Musicalausbildung. Nach ihrem Bachelor-Abschluss in Musik- und Medienwissenschaft sowie Kulturwissenschaft macht die 32-Jährige zur Zeit ihren Master in Kultur- und Medienmanagement. Daneben arbeitet sie als Verkaufsberaterin für Luxus- und Premiummarken und träumt von einer Karriere als PR-Managerin - am liebsten im Fashion-Bereich.

Single ist die 32-Jährige inzwischen seit viereinhalb Jahren. Nadine Klein hofft daher über die RTL-Kuppelshow nun endlich ihre große Liebe zu finden. Die "Bachelorette" möchte sich gerne langfristig binden, ihre letzte Beziehung hielt fünf Jahre. Doch genau darin scheint das Problem zu liegen: "Die wenigsten Männer wollen heutzutage eine feste Beziehung. Es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, vor allem in einer Großstadt wie Berlin", gesteht sie RTL. Doch das soll sich in Zukunft ändern. Die Junggesellin hofft, auf Korfu unter den 20 Kandidaten den Richtigen für sich zu finden. (AZ)



