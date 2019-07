vor 1 Min.

"Die Bachelorette" 2019, Folge 1: Dieser Kandidat ist für Gerda Tabu

In Folge 1 von "Die Bachelorette" 2019 lernt Gerda Lewis die Kandidaten kennen. Aufgrund ihres "Girlscodes" ist ein Kandidat für sie Tabu - er musste die Villa verlassen.

"Love is in the air" heißt es im bekannten Lied von John Paul Young - und genau so lautet auch das Ziel der neuen Bachelorette Gerda Lewis. Die 26-jährige Influencerin und Fitnessmodel läutete am 17. Juli, in Folge 1 von "Die Bachelorette" 2019 die neue Flirtsaison bei RTL ein. Ihre Hoffnung: Sie will unter der Sonne Griechenlands endlich ihren Traumprinzen kennenlernen.

20 liebeshungrige Kandidaten warteten zum Auftakt von "Die Bachelorette" auf Gerda Lewis und ihre Rosen. Sie alle wollen sich mächtig ins Zeug zu legen, um das Herz der attraktiven Blondine für sich zu gewinnen. Keine leichte Aufgabe. In Folge 1 stand aber erstmal das große Kennenlernen in Griechenland an.

"Bachelorette" 2019, Folge 1: Gerda Lewis und ihre Kandidaten

Wie üblich wurden die Kandidaten mit Limousinen zur Villa gefahren, an der Gerda Lewis am Ende eines langen roten Teppich wartete. Das erste Aufeinandertreffen der Kandidaten mit der Bachelorette stand dann bevor. Nach einem kurzen Plausch verschwanden die Kandidaten in die Villa, um ihre Konkurrenz kennenzulernen.

In den vergangenen Staffeln kam es immer wieder vor, dass die Bachelorette oder der Bachelor gleich mal eine Rose verteilte - oder einen Kandidaten gleich nach Hause schickte. Doch das passierte nicht.

Doch die Ankunft eines Kandidaten überraschte die Blondine. Denn Kandidat und Fitness-Influencer Sebastian Mansla hatte vor einem Jahr "ein Techtelmechtel" mit der besten Freundin der Bachelorette. Er freute sich, dass er Gerda schon kannte und meinte den anderen Jungs so ein paar Schritte voraus zu sein: "Wir kennen uns ja schon etwas länger und man hat schon gemerkt, wie sie sich entwickelt hat. Sie ist sehr gereift und ist eine richtige Dame geworden."

Die Bachelorette kickte in Folge 1 Kandidat wegen Girlscode

Nachdem alle Kandidaten in der Villa angekommen waren, begann der gemütliche Teil des Abends. Kandidat Sebastian suchte in der ersten "Nacht der Rosen" mit der Bachelorette das klärende Einzelgespräch. Während er kein Problem in der Vorgeschichte mit Gerdas Freundin sah, sprachen Gerdas Blicke Bände.

Nach dem kurzen Kennenlernen und Einzelgesprächen folgte auch schon die erste Nacht der Rosen. Gerda Lewis durfte unter den 20 Kandidaten auswählen, wer weiter Chancen auf ihr Herz hat. Für die Kandidaten Jan und Christian hieß es Koffer packen. Und auch Sebastian wurde von der Bachelorette direkt wieder nach Hause geschickt. Ihre Begründung: der Girlscode! Verflossene ihrer Freundinnen seien für sie nämlich ein absolutes "Tabuthema".

In den kommenden Folgen von "Bachelorette" 2019 gibt es einen Nachrücker

Die zweite Folge von "Bachelorette" 2019 wird nächsten Mittwoch, 24. Juli, auf RTL ausgestrahlt. In den nächsten Folgen soll Alexander Hindersmann zur Gruppe der Kandidaten dazustoßen. Er hat bei der vergangenen Staffel von "Bachelorette" das Herz von Nadine Klein erobern können. Zwar hielt die Beziehung nicht, aber Alexander will einen neuen Versuch bei Gerda Lewis starten. Ob für ihn auch der Girlscode gilt, erfahren Sie in Folge 2 von "Bachelorette" 2019. (AZ)

