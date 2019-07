vor 21 Min.

"Die Bachelorette" 2019: Folge 1 live im TV und Stream

Die "Bachelorette" 2019 live im TV und Stream: Gerda Lewis wird ab Mittwoch, den 17. Juli, die Rosen verteilen. Hier alle Infos zur Übertragung der neuen Staffel.

Die erste Folge von "Die Bachelorette" 2019 startet am 17. Juli 2019 auf RTL. In diesem Jahr kämpfen die Junggesellen unter der Sonne Griechenlands um das Herz von Single-Lady Gerda Lewis. Die 26-Jährige verteilt in jeder Folge Rosen, bis am Ende nur noch eine Rose für ihren Auserwählten übrig bleibt.

Wer die 20 Männer sind, die in diesem Jahr um das Herz der Bachelorette kämpfen, steht noch nicht fest. Wie und wo Sie die aktuellen Folgen live im TV, Fernsehen, Live-Stream und als Wiederholung sehen können, erfahren Sie hier.

Bevor es überhaupt losgeht, regen einige Medien sich über einen Oben-Ohne-Auftritt der neuen Bachelorette Gerda Lewis bei GNTM im vergangenen Jahr auf, aber das gehört wohl zum Geschäft.

Und noch eine kleine Neuigkeit am Rande, vielleicht etwa weniger prickelnd: Der 2018er-Gewinner von "Bachelorette", Alexander Hindersmann, hat sich beim Kite-Surfen verletzt und landete im Krankenhaus.

"Die Bachelorette" 2019: Sendetermine TV und Live-Stream

Die diesjährige Staffel von "Die Bachelorette" 2019 startet am 17. Juli. Alle weiteren Folgen werden immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Das sind die einzelnen Sendetermine der insgesamt acht Folgen:

Mittwoch, 17. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 24. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 7. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 14. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 21. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 28. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 4. September 2019: 20.15 Uhr

"Bachelorette" 2019 live im TV und Stream und als Wiederholung

Ganze Folgen von "Die Bachelorette" 2019 laufen jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr live im TV bei RTL. Außerdem können die Sendungen auch online im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abgerufen werden. Auf dem Portal lassen sich auch alle Folgen in der Wiederholung sehen.

Premium-Kunden von TV NOW können die neuen Folgen von "Die Bachelorette" 2019 in der Regel bereits einige Tage vor TV-Ausstrahlung streamen. TV NOW ist zwar kostenpflichtig, es besteht jedoch die Möglichkeit, den Streaming-Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen. Danach besteht ein monatliches Kündigungsrecht. (AZ)

