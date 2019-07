09:05 Uhr

"Die Bachelorette" 2019, Folge 2: Yannic hat bereits mehrere Beziehungen

In Folge 2 von "Die Bachelorette" 2019 beginnt die Dating-Phase. Gerda Lewis setzt auf außergewöhnliche Methoden, um ihre Kandidaten besser kennenzulernen. Hier die Vorschau.

"Die Bachelorette" 2019: Das erste Kennenlernen ist geschafft und Gerda Lewis hat sich bereits von den ersten drei Kandidaten verabschiedet. Mit der heutigen Folge 2 beginnt die Dating-Phase. Die Kandidaten müssen sich jetzt gegen die Konkurrenz beweisen, um ein bisschen Zeit alleine mit der Bachelorette zu bekommen. In der Männer-Villa sind also Neid und Misgunst vorprogrammiert.

Doppeldate mit überraschender Wendung in Folge 2 von "Die Bachelorette" 2019

"Die Bachelorette" 2019 Gerda Lewis gibt heute in Folge 2 Vollgas: 17 Kandidaten müssen auf Herz und Nieren überprüft werden. Deshalb sucht sich Lewis für ihr erstes Date der Sendung direkt zwei Kandidaten. Dabei handelt es sich um die Kandidaten Daniel Chytra und Fabio Halbreiter. Die Auserwählten werden von Gerda an einem Strand in Empfang genommen. Bei einem Sekt-Frühstück möchte sie die beiden näher kennenlernen. Fabio und Daniel nehmen das Doppeldate mit Gerda sehr ernst: Sie versuchen sich gegenseitig auszustechen. Fabio bringt Gerda zum Lachen und Daniel setzt auf seinen Charme.

"Die Bachelorette" 2019, Gerda Lewis, auf einem Doppeldate mit Daniel Chytra und Fabio Halbreiter. Bild: TVNOW/Arya Shirazi

Schließlich sind drei einer zu viel für ein romantisches Date. Gerda sieht die Situation ähnlich. Das Date geht noch weiter, "aber nicht für alle drei", verkündet Gerda die überraschende Nachricht. Für wen wird sich Gerda entscheiden: Daniel oder Fabio?

"Bachelorette" 2019: Kandidat Yannic führt bereits "zweieinhalb" Beziehungen

Schon in der ersten Folge fiel Kandidat Yannic beim Kennenlernen durch seine große Klappe auf. Auf die Frage, ob sie ihm denn auf dem ersten Blick gefällt, antwortete er der Bachelorette frech: "Kann man mal machen." Doch bei seinem Geständnis in Folge 2 staunen die anderen Kandidaten nicht schlecht. Beim Zusammensitzen am Pool erzählt er seinen Kontrahenten, dass er derzeit in zwei Beziehungen und "einer halben" stecke. "Ich führe mehrere Beziehungen, aber ich liebe ja alle", erklärt er den Kandidaten Andreas, Jonas, Mudi, David und Fabio. Was wohl Bachelorette Gerda davon hält?

"Die Bachelorette" 2019 lässt in Folge 2 Zwiebeln schneiden und Achterbahn fahren

Fünf Aufgaben müssen die anderen Kandidaten bewerkstelligen, damit Lewis auch sie besser kennenlernen kann. Der Test beinhaltet sehr unterschiedliche "Challenges": vom Reifenwechseln bis hin zum Zwiebelschneiden ist alles dabei. Der Kandidat, der sich am besten anstellt, verbringt ein romantisches Dinner mit Gerda.

Ein turbulentes Gruppendate erlebt die Bachelorette mit Keno Rüst, Marco Schmidt, Oggy Bam, Serkan Yavuz und Tim Stammberger. Denn mit diesen Kandidaten geht Lewis gemeinsam auf den Jahrmarkt. Die geplante Achterbahnfahrt kommt nicht bei jedem gut an. Vor Gerda geben sich aber natürlich alle ganz cool. Einer der fünf hat es Gerda bei dem Gruppendate besonders angetan. Sie vergibt ihm bereits vor der Entscheidung eine Rose.

Handelt es sich dabei um Tim Stammberger, Keno Rüst, Oggy Bam, Serkan Yavuz oder Marco Schmidt? Dies erfahren Zuschauer heute Abend, den 24. Juli, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen