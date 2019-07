vor 44 Min.

"Die Bachelorette" 2019: Folge 2 im Stream und in der Wiederholung

"Bachelorette" 2019 live Stream und als Wiederholung: Gestern Abend verteilte Gerda Lewis wieder die heißbegehrten Rosen. Alle Infos zur Übertragung der neuen Staffel: hier.

Gestern Abend lief Folge 2 von "Die Bachelorette" 2019 live im TV und im Stream. Mit ihren Dates hatte Gerda dabei nicht nur Glück - Kandidat Fabio verabschiedete sich trotz Rose am Ende freiwillig. Auch Yannic und Fabiano mussten ihre Koffer packen. Einen Rückblick auf das Chaos-Date der Bachelorette finden Sie hier.

"Die Bachelorette" 2019: Mittwochs live im TV und Stream - die Sendetermine

Die diesjährige Staffel von "Die Bachelorette" 2019 startete am 17. Juli. Alle weiteren Folgen werden immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Das sind die einzelnen Sendetermine der insgesamt acht Folgen:

Mittwoch, 17. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 24. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 7. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 14. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 21. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 28. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 4. September 2019: 20.15 Uhr

"Bachelorette" 2019: Sehen Sie die Folgen live im TV, Stream und als Wiederholung

Ganze Folgen von "Die Bachelorette" 2019 laufen jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr live im TV bei RTL. Außerdem können die Sendungen auch online im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abgerufen werden. Auf dem Portal lassen sich auch alle Folgen in der Wiederholung sehen.

Premium-Kunden von TV NOW können die neuen Folgen von "Die Bachelorette" 2019 in der Regel bereits einige Tage vor TV-Ausstrahlung streamen. TV NOW ist zwar kostenpflichtig, es besteht jedoch die Möglichkeit, den Streaming-Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen. Danach besteht ein monatliches Kündigungsrecht. (AZ)

