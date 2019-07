09:23 Uhr

"Die Bachelorette" 2019, Folge 3: Hier kommt Alex!

Ein Yachtausflug und ein Götter-Fotoshooting: "Die Bachelorette" 2019 hat in Folge 3 einiges zu tun. Außerdem wird sie von einem neuen, aber bekannten Kandidaten überrascht.

"Die Bachelorette" 2019: Nach dem ersten Abtasten in Folge 1 und den ersten Dates der zweiten Folge, stehen heute in Folge 3 weitere Dates an. Gerda Lewis lädt unter anderem fünf ihrer Kandidaten zu einem Yachtausflug ein. Außerdem wird sie mit einem weiteren Kandidaten überrascht. Um wen es sich dabei handelt, lesen Sie hier in unserer Vorschau zur dritten Folge von "Die Bachelorette" 2019.

Auf den Ausflug auf einer Luxusyacht mit Gerda dürfen sich Keno, Harald, Jonas, Florian und David in Folge 3 freuen. Trotz der anderen Männer um sie herum, nutzen David und Gerda die Gelegenheit für ausführliches Einzelgespräch. Der introvertierte 24-Jährige wagt sogar einen ersten Annäherungsversuch - mit Erfolg? Sein Eindruck dazu: "Da funkt es schon ein bisschen, glaube ich."

"Die Bachelorette" 2019: Neuer Kandidat in Folge 3

Nach ihrem Yachtausflug wird Bachelorette Gerda von einem neuen Kandidaten überrascht: Alexander Hindersmann stattet ihr einen unerwarteten Besuch in der Villa ab. Alex kämpfte bereits erfolgreich im vergangenen Jahr um die Gunst der damaligen Bachelorette Nadine. Obwohl er die letzte Rose erhielt, scheiterte die Beziehung nach kurzer Zeit. Jetzt will er es nochmal wissen: "Dieses Mal haben die anderen Jungs ein bisschen Vorsprung, deswegen muss ich von Anfang an Gas geben!" Gerdas Reaktion auf diese Überraschung: "Ich war im ersten Moment richtig in Schockstarre." Ob sie Alex trotzdem eine Chance geben wird, ist heute Abend zu sehen.

"Bachelorette" 2019: Erster Kuss mit Tim?

Das zweite Gruppendate führt Gerda und sechs ihrer Kandidaten in ein Amphitheater. Mudi, Andreas, Matin, Marco, Luca und Tim werden dort für ein gemeinsames Fotoshooting als Griechische Götter verkleidet. Tim hat seinen Job anscheinend am besten erledigt: Ihn lädt die Bachelorette zu einem Einzeldate am Abend ein. Für seine Konkurrenten Grund genug über Tim zu lästern. "Glaubst du, dass der scheiß Bulle sie heute küsst?" fragt sich zum Beispiel Daniel. Der Polizeibeamte aus Kirchheim unter Teck scheint es Gerda Lewis tatsächlich angetan zu haben. "Meine Hände haben gezittert, mein Herz hat geklopft und ich dachte, es springt gleich raus", beschreibt die Bachelorette ihre Gefühle für Tim. Kein Wunder, dass Kandidat Daniel nervös ist.

Folge 3: Eklat in der Nacht der Rosen von "Bachelorette" 2019

Die Stimmung zu Beginn der dritten Nacht der Rosen ist hingegen ganz und gar nicht romantisch. Bachelorette Gerda hat den Jungs etwas mitzuteilen: "Leider habe ich heute eine nicht so positive Nachricht erhalten. Und zwar soll einer von euch in einer festen Beziehung sein." Sind die Vorwürfen wahr oder nur ein Gerücht? Und um welchen Kandidaten handelt sich?

Der unangenehme Abend artet in einem Eklat aus, als Serkan und Andreas heftig aneinandergeraten. Neuzugang Alex ist geschockt: "Dass es so eskaliert, hätte ich mir bei Weitem nicht vorstellen können". Was trägt sich hier am späten Abend in der Villa der Kandidaten noch zu?

Ob es zwischen Gerda und Tim wirklich zum ersten Kuss der aktuellen Staffel kommt, erfahren Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr bei "Die Bachelorette" 2019 auf RTL. (AZ)

