"Die Bachelorette" 2019: Porträt Gerda Lewis

Heute Abend läuft Folge 3 von "Die Bachelorette" 2019 auf RTL. Aber wer ist Gerda Lewis eigentlich? Hier finden Sie alle Infos über die 26-Jährige im Porträt.

Heute Abend stehen in Folge 3 von "Die Bachelorette" 2019 auf RTL weitere Gruppendates auf einer Luxusyacht und ein Fotoshooting der besonderen Art an. Außerdem wird die Bachelorette von einem neuen Kandidaten bei einem buchstäblichen Blind Date überrascht. Um wen es sich dabei handelt, können Sie in unserer Vorschau lesen: "Die Bachelorette" 2019, Folge 3: Hier kommt Alex!

Hier erfahren Sie mehr über die diesjährige Bachelorette.

"Bachelorette" 2019: Gerda Lewis ist vielseitige Person

Gerda Lewis arbeitet als Fitnessmodel und Influencerin - gelernt hat sie allerdings ursprünglich Kosmetikerin. Mittlerweile hat die 26-Jährige schon mehr als 500.000 Follower auf Instagram. Sich selbst beschreibt sie RTL zufolge als offen, herzlich, humorvoll und etwas stur. Wenn sie nicht gerade Sport macht, kocht die neue Bachelorette gerne oder geht auf Reisen.

Seit einem Jahr ist die Kölnerin Gerda Lewis Single - das soll sich in diesem Jahr aber ändern. Leicht scheint das allerdings nicht zu werden - obwohl sie demnächst aus 21 Single-Männern wählen kann. Sie habe zwar keinen bestimmten "Typ Kerl", sagte sie RTL - aber sehr hohe Ansprüche. Mit unsicheren und planlosen Männern könne sie nichts anfangen - ebensowenig wie mit Pantoffelhelden.

Punkten können Männer bei Gerda Lewis mit Sportlichkeit, Ausstrahlung und selbstbewusstem Auftreten. Zumindest letzteres werden sicher die meisten der 20 Kandidaten mitbringen, die sich dazu entschlossen haben, ihre Traumfrau vor den Augen der deutschen Fernsehzuschauer kennenzulernen.

Gerda Lewis verteilt auch heute als "Bachelorette" 2019 die Rosen

Bei "Die Bachelorette" 2019 kämpfen seit dem 17. Juli 21 Single-Männer als Kandidaten um Gerda Lewis. Ob die "Bachelorette" im TV wirklich den Partner fürs Leben kennenlernt, ist allerdings unwahrscheinlich - bisher hielten die Beziehungen ihrer Vorgängerinnen nur kurz. Aber wer weiß? Vielleicht findet sich in der angehenden Staffel doch ein echtes Traumpaar. (AZ)

