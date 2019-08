09:07 Uhr

"Die Bachelorette" 2019: Sex-Geschichten in Folge 4

"Die Bachelorette" 2019: Beim Gruppendate am Strand in Folge 4 wird es schlüpfrig.

"Die Bachelorette" 2019: In Folge 4 erlebt Gerda mit ihren Kandidaten weitere Abenteuer. Bei einem Gruppendate am Strand wird es schlüpfrig. Hier lesen Sie die Vorschau.

"Die Bachelorette" 2019: Langsam aber sicher lernt Gerda Lewis die Jungs besser kennen. Kein Wunder, dass in der vierten Woche bei "Die Bachelorette" schon ganz schön intime Details ausgetauscht werden. Aber es werden nicht nur Sex-Geschichten ausgeplaudert und heiße Küsse am Strand verteilt, sondern Gerda und einer der Jungs erleben den Adrenalin-Kick ihres Lebens. Hier lesen Sie einen Ausblick auf Folge 4 von "Die Bachelorette" 2019.

"Die Bachelorette" 2019: Sex-Talk am Strand in Folge 4

Bachelorette Gerda lädt die Kandidaten Keno, Tim, David, Luca, Alex und Serkan zu einem ausgelassenen Strandtag ein. Doch hierbei werden nicht nur Cocktails geschlürft und es wird im Meer geplantscht. Es kommen auch heiße Themen auf. Gerda und ihre Kandidaten erzählen von ihren Sex-Geschichten und dabei erfährt Gerda die ein oder andere Überraschung. So sieht sie Kandidat David nach dem Gruppendate und seinem Sextalk mit ganz anderen Augen.

"Bachelorette" 2019: Florian muss seine Angst überwinden

Florian ergattert in Folge 4 von "Die Bachelorette" 2019 ein Einzeldate mit Gerda. Doch die Freude darüber hält nicht lange an. Denn Florian muss seine Höhenangst für Gerda bei einem gemeinsamen Fallschirmsprung überwinden. Der Kandidat gibt sich tatsächlich einen Ruck und springt aus dem angemieteten Flugzeug. Gerda treibt seinen Adrenalinspiegel damit ganz schön in die Höhe. Ob das nur an der schwindelerregenden Sprung liegt? Belohnt wird Florian für seinen Mut auf alle Fälle: Die Bachelorette und Florian erleben ein romantisches Picknick am Flugplatz.

Folge 4: emotionale Sightseeing-Tour bei "Bachelorette" 2019

Im Anschluss haben drei Kandidaten bei einem Gruppedate die Chance, mit Gerda Athen unsicher zu machen. Bei einer Sightseeing-Tour schlendern sie durch die Gassen der griechischen Hauptstadt. Was die drei noch nicht wissen: Gerda hat einen kleinen Wettbewerb geplant, der es in sich hat. Das ausgelassene Gruppendate nimmt am Ende allerdings noch eine sehr emotionale Wendung: Gerda kommen die Tränen.

Warum Gerda weinen muss, ist heute Abend, um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. (AZ)

