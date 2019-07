vor 3 Min.

"Die Bachelorette" 2019: Start, Kandidaten, Live-Übertragung

"Die Bachelorette" 2019 startet am 17. Juli. Wer ist Gerda Lewis? Welche Kandidaten sind dabei? Wann wird die Show ausgestrahlt? Hier alle Infos.

Bei "Die Bachelorette" 2019 kämpfen 20 Kandidaten um die Rosen von Gerda Lewis. Schon bevor die Show ausgestrahlt wurde, regen sich einige Medien über einen Oben-Ohne-Auftritt der neuen Bachelorette Gerda Lewis bei GNTM im vergangenen Jahr auf. Doch News wie diese gehören wohl zum Geschäft der 26-Jährigen und sorgen für mediale Präsenz der neuen "Bachelorette".

Und noch eine kleine Neuigkeit am Rande, vielleicht etwas weniger prickelnd: Der 2018er-Gewinner von "Bachelorette", Alexander Hindersmann, hat sich beim Kite-Surfen verletzt und landete im Krankenhaus.

Start, Sendetermine, Live, News, Kandidaten - hier gibt es die Infos rund um die Show:

"Die Bachelorette" 2019: Start-Termin der Staffel

Diesmal kämpfen 20 Kandidaten um das Herz von Gerda Lewis. Unter der Sonne Griechenlands werden die 20 Männer alles dafür tun, um die Traumfrau zu erobern. Und doch bekommt in der finalen achten Folge nur einer von ihnen die allerletzte Rose. Das sind die wichtigsten Infos zur Sendung. Die diesjährige Staffel von "Die Bachelorette" 2019 startet am 17. Juli um 20.15 Uhr auf RTL. Die weiteren Episoden der Sendung werden immer mittwochs ausgestrahlt.

"Bachelorette" Gerda Lewis im Porträt:

Die 26-jährige Gerda Lewis ist keine Unbekannte. Sie nahm 2018 an der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" teil und kam immerhin unter die besten 20 und wurde 17. Jetzt darf das Fitnessmodel, die noch als Influencerin arbeitet, selbst Rosen verteilen und den Männern als Bachelorette den Kopf verdrehen.

Mehr zur Bachelorette Gerda Lewis lesen Sie in unserem Porträt: Gerda Lewis im Porträt: Das ist die Bachelorette 2019.

Sendestart und Sendetermine von "Die Bachelorette" 2019

Die Folgen von "Die Bachelorette" 2019 laufen immer am Mittwochabend auf RTL. Das sind die einzelnen Sendetermine der insgesamt acht Folgen:

Mittwoch, 17. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 24. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 7. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 14. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 21. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 28. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 4. September 2019: 20.15 Uhr

Diese Kandidaten wollen "Die Bachelorette" 2019 erobern:

20 Kandidaten sind dabei:

Oggy Batar (27)

Fabiano Carrozzo (29)

Daniel Chryta (35)

Jan Classen (27)

Yannic Dammaschk (22)

Luca Gottzmann (25)

Fabio Halbreiter (29)

Florian Hausdorfer (24)

Christian Hesse (25)

Harald Kremer (35)

Matin Looden (30)

Sebastian Mansla (30)

Andreas Ongemach (27)

Keno Rüst (27)

Marco Schmidt (26)

Mudi Sleiman (28)

Tim Stammberger (25)

David Taylor (24)

Jonas Vonier (29)

Serkan Yavuz (26)

Hier finden Sie mehr Informationen und Fotos zu jedem Kandidaten: Bachelorette 2019: Kandidaten im Überblick.

"Die Bachelorette" 2019 live im TV und Stream verfolgen

"Die Bachelorette" 2019 wird live im TV bei RTL zu sehen sein. Zusätzlich wird "Die Bachelorette" 2019 auch online im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufbar sein. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

Mehr lesen Sie hier: "Die Bachelorette" 2019 live im TV und Stream sehen.

News zur "Bachelorette" 2019

Was ist Gerda Lewis für eine Bachelorette? Wie wird sie von den Kandidaten umworben? News rund um die Sendung und die einzelnen Folgen bekommen Sie hier im Blog: News zu "Bachelorette" 2019. (AZ)

