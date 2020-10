vor 22 Min.

Die Bachelorette 2020 gestern mit Folge 3: Melissa schickte Kandidaten auf einen Hindernisparcours

"Die Bachelorette" 2020 lief gestern mit Folge 3 bei RTL. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe finden Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Tanja Schauer

Auch am gestrigen Mittwoch hofften die verblieben Kandidaten eine der begehrten Rosen von Bachelorette Melissa ergattern zu können. Dafür legten sich die Liebes-Anwärter auch in Folge 3 mächtig ins Zeug. Alles Wichtige zur Sendung erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"Die Bachelorette" gestern: Nachbericht auf Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern in Folge 3 von "Die Bachelorette" prüfte Melissa beim Gruppendate, wie sportlich ihre Kandidaten sind. Dazu mussten die verbliebenen Männer einen schlammigen Hindernisparcours überwinden, was bei einigen Spuren hinterlies: Einige Männer verliesen das Gelände anschließend mit Verletzungen im Gesicht oder Schmerzen in Knie und Schulter.

Am schlimmsten traf es jedoch den 31-jährigen Daniel Madjovic. Als dieser nach einem Sprung unglücklich auf dem Boden aufkam, musste er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Dennoch biss er für "Die Bachelorette" die Zähne zusammen und beendete den Parcours.

Als Daniel später am Abend vom Krankenhaus mit zwei Krücken unter dem Arm nach Hause kam, sind seine Mitkandidaten geschockt: "Im CT ist halt rausgekommen, dass hinten in der Ferse so ein Dreieck rausgebrochen ist", so der 31-Jährige. "Meine Ferse ist gebrochen." Trotz seiner Verletzung wollte er jedoch weiterhin um das Herz der 25-jährigen Melissa kämpfen.

Wer ist raus?

Für Alex Gérard, Saverio, Manuel und Maurice ist das Abenteuer auf Kreta vorbei. Sie erhielten keine Rose und mussten die Heimreise antreten.

"Die Bachelorette" 2020: Alle Infos zu Staffel

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Melissa Damilia

Hier stellen wir die aktuelle Bachelorette vor: Die Bachelorette 2020: Melissa Damilia im Porträt.

Teilnehmer

Diese Männer wollen in der TV-Sendung das Herz von Melissa Damilia erobern: Bachelorette-Kandidaten 2020: Teilnehmer - Wer ist raus?.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Die Bachelorette live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei Die Bachelorette 2020 Sendetermine und die Sendezeit.

