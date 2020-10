vor 17 Min.

Die Bachelorette 2020 heute mit Folge 1: Das große Kennenlernen

"Die Bachelorette" startet heute in eine neue Runde. Alle Infos zu Folge 1 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Die Bachelorette" 2020 startet heute mit einer neuen Staffel auf RTL. Alle Infos zur Dating-Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Ab heute werden wieder Rosen verteilt! Bereits zum siebten mal macht sich "Die Bachelorette" auf die Suche nach der großen Liebe. 20 Männer buhlen in den kommenden Wochen um die 24-jährige Melissa, die bereits in der TV-Show " Love Island" ihr Liebesglück suchte. Wer erhält am Ende die letzte Rose und erobert das Herz der Bachelorette?

Zunächst gilt es für die Männer jedoch, die erste Hürde zu nehmen: Das große Kennenlernen. Alle Infos zur ersten Episode von "Die Bachelorette" 2020 erhalten Sie hier.

"Die Bachelorette" heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Die Bachelorette" läuft am 14.10.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Heute startet "Die Bachelorette" in eine neue Runde. 20 Männer sind nach Griechenland gereist, um auf Kreta das Herz von Melissa zu erobern. In Folge 1 treffen die Anwärter nun zum ersten mal auf die 24-Jährige und hoffen, mit dem ersten Eindruck punkten zu können, denn bereits heute müssen einige nach der ersten "Nacht der Rosen" mit den noch unausgepackten Koffern die Heimreise antreten.

Wer schafft es "Die Bachelorette" bereits beim ersten Zusammentreffen zu verzaubern?

