17:45 Uhr

Die Bachelorette 2020 heute mit Folge 2: Melissa gibt für die Kandidaten eine Überraschungs-Party

"Die Bachelorette" 2020 läuft heute mit Folge 2 auf RTL. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Auch heute Abend werden auf RTL wieder Rosen verteilt. 20 liebeshungrige Männer sind Bachelorette Melissa auf die griechische Insel Kreta gefolgt, um ihr Herz zu erobern.

"Die Bachelorette" heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Die Bachelorette" läuft am 21.10.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Nach dem Einzug der Kandidaten in der vergangenen Woche wartet "Die Bachelorette" 2020 bereits mit der nächsten Überraschung: Sie besucht die Liebes-Anwärter in der Villa um eine große Einweihungsparty zu feiern. Direkt im Anschluss an die Feier entführt die 24-Jährige Melissa 5 Kandidaten zum nächsten Abenteuer, bei dem die Auserwählten unter Beweis stellen müssen, dass sie schwindelfrei sind.

Beim nächsten Gruppendate lässt es "Die Bachelorette" mit ihren Kandidaten etwas ruhiger angehen: Sie verbringen einen traditionell griechischen Abend.

Wie verläuft das erste Einzeldate bei "Die Bachelorette" 2020?

"Die Bachelorette" 2020: Alle Infos zu Staffel

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Melissa Damilia

Hier stellen wir die aktuelle Bachelorette vor: Die Bachelorette 2020: Melissa Damilia im Porträt.

Teilnehmer

Diese Männer wollen in der TV-Sendung das Herz von Melissa Damilia erobern: Bachelorette-Kandidaten 2020: Teilnehmer - Wer ist raus?.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Die Bachelorette live im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei Die Bachelorette 2020 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen