vor 39 Min.

"Die Bachelorette", Finale: Bekommt Gerda heute einen Korb?

"Die Bachelorette" 2019: In Folge 8 steht bereits das Finale an. Für wen wird sich Bachelorette Gerda entscheiden? Und wird dieser Kandidat überhaupt die Rose annehmen?

"Die Bachelorette" 2019: Nach acht Wochen Gefühlsachterbahn und romantischen Rendezvous steht Gerdas finale Entscheidung kurz bevor. Noch drei Kandidaten sind im Rennen. Doch einer ist sich seiner Gefühle nicht sicher. Hier die Vorschau zum "emotionalesten Finale aller Zeiten", wie RTL das Finale bewirbt.

Rückblick: Nach den Dreamtdates in Folge 7 war sich Gerda sicher, wen sie mit ins Finale nehmen möchte: Keno, Tim und Marco. Bei der zweiten Rosenvergabe schien sich Kandidat Tim jedoch seiner Sache nicht mehr ganz so sicher zu sein: "Irgendwie war zwischen uns eine Distanz, die nicht hätte da sein sollen", sagt Tim, nachdem Gerda ihm die zweite Rose überreichen will. Noch bevor er seine Überlegungen weiter ausführen konnte, bat die Blondine ihn zum Vier-Augen-Gespräch, um ihn von einem freiwilligen Ausstieg abzuhalten.

Geht Tim im Finale von "Die Bachelorette" 2019 freiwillig?

In der heutigen Folge zeigt sich, wie Tim sich entscheidet. "Ich finde unsere Beziehung hat sich in der letzten Zeit sehr weiterentwickelt", sagt die überraschte Bachelorette. Er wäre nicht der Erste: Auch Fabio, Alexander, Mudi und Florian gaben den Kampf um "Die Bachelorette" 2019 bereits aus freien Stücken auf. Ein freiwilliger Abgang von Tim wäre somit bereits der fünfte Korb für die Bachelorette - ein neuer Rekord in der Kuppelsendung.

Im Onlinevoting von rtl.de glauben wohl viele Fans der Sendung nicht daran, dass Tim seine Rose ablehnen wird. Ganz im Gegenteil: Er gilt weiterhin als Favorit für die letzte Rose. Das heißt natürlich nicht, dass er diese unbedingt annehmen wird.

Auf Platz zwei steht Kandidat Keno. Kein Wunder, schließlich stimmt die Chemie zwischen dem Projektingenieur und Gerda gewaltig. So bekam er nach dem romantischen Dreamdate bei einem gemeinsamen Helikopterflug ohne zögern eine weitere Rose von der Bachelorette. Und Marco? Der scheint bei Gerda höchstens als Finalersatz für den zweifelnden Tim zu gebrauchen zu sein.

"Die Bachelorette" 2019: Die Entscheidung und ein Wiedersehen

Nach dem klar ist wie sich Tim entschieden hat, steht noch das finale und wohl wichtigste Date bevor: Das Kennenlernen mit ihrer Mutter Jolanta. Auf deren Meinung legt die 26-Jährige nämlich viel Wert. Wie wirkt sich ihre Meinung auf Gerdas finale Entscheidung aus? Hat sie sich bei "Die Bachelorette" verliebt? "Ganz am Anfang hätte ich mit diesem Ausgang nicht gerechnet", sagt Gerda vor ihrer letzten Entscheidung, und weiter "Wenn es dann so ist, dass ich am Ende alleine hier raus gehe, dann gab es in diesem Format auch nicht den richtigen Partner für mich." Gibt es am Ende doch noch ein Happy End oder gehen tatsächlich alle leer aus?

Wie sich Gerda - und Tim - entscheiden werden, sehen Zuschauer heute im Finale von "Die Bachelorette" 2019, um 20.15 Uhr auf RTL. Im Anschluss zeigt der Sender eine Reunion aller Kandidaten mit Gerda. (AZ)

