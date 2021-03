vor 17 Min.

Die Bande aus der Baker Street auf Netflix: Start, Handlung, Folgen, Darsteller, Trailer

"Die Bande aus der Baker Street" kommt Ende März zur Streaming-Plattform Netflix. Besetzung, Start, Handlung, Folgen und Trailer - hier gibt es alle Infos.

"Die Bande aus der Baker Street" wird in wenigen Tagen im Stream auf Netflix zu sehen sein. Im Original heißt die Serie "The Irregulars". Die "Street Irregulars" sind eine fiktive Straßenbande. Sie kommt in drei Sherlock-Holmes Geschichten vor, die aus der Feder von Arthur Conan Doyle stammen. Basierend auf dieser Gruppe Jugendlicher schrieb Tom Bidwell nun ein ausführliches Drehbuch.

Um welche Handlung dreht sich die neue Sherlock-Serie? Wann ist der Start-Termin auf Netflix? Welche Schauspieler sind im Cast? Lesen Sie hier die Antworten und weitere bekannte Infos zu den Folgen. Außerdem gibt es einen Trailer zu sehen.

"Die Bande aus der Baker Street": Wann ist der Start auf Netflix?

Merken Sie sich diesen Start-Termin, wenn sie Folge 1 gleich am ersten Tag sehen wollen:

Netflix-Start: Freitag, 26. März 2021

Wie viele Folgen hat "Die Bande aus der Baker Street"?

Die neue Serie wird insgesamt acht Folgen haben. Zur Länge und den Titeln gibt es noch keine Infos. Diese finden Sie allerdings hier im Artikel, sobald neue Informationen veröffentlicht werden.

Handlung von "Die Bande aus der Baker Street" auf Netflix

Sherlock Holmes und sein Partner Dr. Watson binden die Straßenkinder der Baker Street in ihre Ermittlungen mit ein, um ein Verbrechen aufzuklären. Als die Verbrechen immer brutaler und unerklärlicher werden, steht schnell fest: Nicht nur London, sondern die ganze Welt ist in Gefahr. In der neuen Serie liegt es an der jugendlichen Straßenbande, die Welt vor der neuen dunklen Macht zu bewahren. Denn Sherlock Holmes kämpft in den Folgen mit seiner Drogensucht.

Schauspieler im Cast von "Die Bande aus der Baker Street": Darsteller im Überblick

Hier finden Sie den Hauptcast von "Die Bande aus der Baker Street" im Überblick:

Rolle Darsteller Thaddea Graham Bea Darci Shaw Jessie Jojo Macari Billy McKell David Spike Sheila Atim Tooth Fairy Mark Hugh-Williams Bookie Harrison Osterfield Leopold Clarke Peters Linen Man Royce Pierreson John Watson Grant Crookes Grant Crookes Henry Lloyd-Hughes Sherlock

Der Hauptcast ist in fast allen Folgen zu sehen, außer Henry Lloyd-Hughes. Er soll laut IMDb nur in fünf Folgen zu sehen sein. Hier finden Sie noch eine weitere Übersicht zu den begleitenden Darstellern. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Auswahl:

Rolle Darsteller Ansu Kabia John Cooper John Alan Roberts Reporter Charles Armstrong Mr. Bannister Anthony Barclay Dave Oliver Neil Barnes Victorian Policeman Alex Ferns Vic Collins Olivia Grant Patricia Coleman-Jones Juliet Hartley Beth

Trailer zu "Die Bande aus der Baker Street" auf Netflix

Alle weiteren Infos zu "Die Bande aus der Baker Street" im Überblick

Laut IMDb mussten die Produktion wegen Covid-19 unterbrochen werden, obwohl die Dreharbeiten in nur zwei Wochen abgeschlossen gewesen wären.

Infos zum Stab:

Drehbuch:

Tom Bidwell

Sarah Simmonds

Regisseure:

Joss Agnew

Johnny Allan

Weronika Tofilska

Musik: Paul Haslinger

Kamera:

Nick Dance

Tony Miller

Laurens De Geyter

Schnitt:

Peggy Koretzky

Lois Bygrave

Mark Hermida

Adam Moss

"Die Bande aus der Baker Street" wurde in England gedreht, unter anderem in Liverpool, Merseyside.

