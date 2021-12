"Die Bergretter": Übertragung und Sendetermine von Staffel 13

Derzeit kommt Staffel 13 von "Die Bergretter" im Fernsehen. Holen Sie sich hier alle Infos rund um Sendetermine, Folgen, Schauspieler, Drehort, Übertragung und Wiederholung.

Es geht wieder los: Das bekannte Bergretter-Team aus Ramsau ist wieder im Einsatz. Seit Mitte November laufen die neuen Folgen der nun schon 13 Staffel von "Die Bergretter" im deutschen Fernsehen. Hier zeigt das Team wieder vollen Einsatz, Menschen in Not zu befreien - und hat dabei privat mit einigen persönlichen Problemen zu kämpfen: Markus und seine Mutter haben einen schweren Autounfall, Emilie soll ihren Hof verkaufen und Katharina wirkt plötzlich immer unglücklicher in ihrer Beziehung. Das und noch vieles mehr erwartet Sie in der neuen Staffel von "Die Bergretter".

Sie möchten wissen, wann und wie Sie Staffel 13 im TV und Stream sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Folgen, Schauspieler, Drehort, Übertragung und Wiederholung für Sie in der Übersicht.

Wann kommt "Die Bergretter"? - Sendetermine

Staffel 13 von "Die Bergretter" läuft nun schon seit Donnerstag, dem 18. November 2021, im deutschen Fernseh-Programm. Die neuen Folgen werden aktuell immer immer wöchentlich am Donnerstag zur Prime-Time um 20.15 Uhr gezeigt.

Hier finden Sie den Sendetermine in der Übersicht:

Folge Sendetermin Sender 1 Donnerstag, 18. November 2021 ZDF 2 Donnerstag, 25. November 2021 ZDF 3 Donnerstag, 2. Dezember 2021 ZDF 4 Donnerstag, 9. Dezember 2021 ZDF 5 Donnerstag, 16. Dezember 2021 ZDF 6 Donnerstag, 23. Dezember 2021 ZDF 7 Donnerstag, 30. Dezember 2021 ZDF 8 Donnerstag, 06. Januar 2022 ZDF

Das sind die Folgen - "Die Bergretter", Staffel 13

Die neue, aktuell laufende 13. Staffel von "Die Bergretter" umfasst insgesamt acht Folgen, in denen Markus Kofler und sein Team wie immer alles geben, um gefährdete Bergsteiger aus ihrer Not zu befreien. Hier haben wir diese, inklusive Titel, für Sie zusammen gefasst:

Folge 1: Keine Lügen mehr

Folge 2: Vierzehn Stufen

Folge 3: Klang der Erinnerung

Folge 4: Verbrannte Erde

Folge 5: Ausgesetzt

Folge 6: Augen auf

Folge 7: Roter Schnee

Folge 8: Dieses eine Leben

Diese Schauspieler sind im Cast von "Die Bergretter" - Besetzung

Insgesamt zehn Schauspieler sind im Hauptcast von "Die Bergretter" rund um das Team von Markus und bleiben den Fans auch in Staffel 13 erhalten.

Hier haben wir einen Überblick über die Besetzung für Sie:

Rolle Schauspieler Markus Kofler Sebastian Ströbel Michael Dörfler Robert Lohr Katharina Strasser Luise Bähr Rudi Michael Pascher Simon Plattner Ferdinand Seebacher Emilie Hofer Stefanie von Poser Franz Marthaler Heinz Marecek Peter Herbrechter Michael König Dr. Verena Auerbach Gundula Niemeyer Jessika Pollath Maxi Warwel

Hier spielt Staffel 13 von "Die Bergretter" - Drehort

Der Hauptdrehort der beliebten deutschen Serie ist der österreichische Ort Ramsau am Dachstein, wie sich auch die Bergrettung selbst nennt. Das liegt in der Steiermark.

An insgesamt neun verschiedenen Orten werden die einzelnen Szenen für die "Die Bergretter"-Staffeln gedreht. Hier in einer kurzen Übersicht haben wir diese für Sie zusammengefasst:

Bergretter-Zentrale: Ramsau am Dachstein bei der evangelischen Kirche; wird nur für den Dreh der Serie genutzt, die echte Bergrettungs-Station befindet sich an einem anderen Ort

am bei der evangelischen Kirche; wird nur für den Dreh der Serie genutzt, die echte Bergrettungs-Station befindet sich an einem anderen Ort Marthaler Hof I: Gruberstube Ramsau am Dachstein Innen wie Außen; dies ist eigentlich eine Kaffee- und Jausenstube

Hof I: Gruberstube am Innen wie Außen; dies ist eigentlich eine Kaffee- und Jausenstube Marthaler Hof II: Kulmer am Kulm

Hof II: Kulmer am Hof Emelie: Pernerhof Ramsau am Dachstein ; wird nur für die Dreharbeiten genutzt und befindet sich in Familienbesitz

am ; wird nur für die Dreharbeiten genutzt und befindet sich in Familienbesitz Heliport/Alpenflugplatz: Christophorus 14 Flugrettung, Niederöblarn

Polizeistation: Ramsau Kulm

Markus Koflers Cafe: Cafe Bräu am Kulm

Cafe: Cafe Bräu am Hotel Herbrechter : Ilmauer Hotel Schloss Pichlarn, Aigen im Ennstal

: Ilmauer Hotel Schloss Pichlarn, Aigen im Ennstal Krankenkaus: Diakonissenkrankenhaus Schladming

So sehen Sie "Die Bergretter" - Übertragung im TV und Stream

Gezeigt werden die neuen Folgen der 13. Staffel von "Die Bergretter" wie üblich im Free-TV beim ZDF. Immer Donnerstags um 20.15 Uhr gibt es eine neue Episode der beliebten deutschen Fernsehserie.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, die einzelnen Folgen von Staffel 13 auch im ZDF-Live-Stream mit zu verfolgen.

Folge verpasst? - Wiederholung von "Die Bergretter"

Sollten Sie es einmal nicht rechtzeitig vor den Fernseher geschafft haben und deshalb eine Folge von "Die Bergretter" verpasst haben ist das kein Problem. In der ZDF-Mediathek stehen alle Episoden sowohl vor als auch nach TV-Ausstrahlung noch zum Ansehen zur Verfügung.