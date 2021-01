vor 1 Min.

Die Chefin - Abgehängt im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin heute am 8.1.21

Das ZDF bringt heute am Freitag, 8.1.2021, den Krimi "Die Chefin - Abgehängt" ins deutsche Fernsehen. Wann ist TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Was ist die Handlung der Folge?

Gute Nachrichten für alle Fans der Serie "Die Chefin": Das ZDF zeigt im Januar die neuen Folgen. Los geht's heute mit "Abgehängt", der neunten Episode aus Staffel 11. Wann ist die Folge im TV zu sehen? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Ist "Die Chefin - Abgehängt" auch im Internet zu sehen? Wie ist die Handlung? Wir haben die Antworten.

"Die Chefin - Abgehängt", Folge 9 von Staffel 11: TV-Termin heute und Übertragung im Stream

"Die Chefin - Abgehängt" läuft am Freitag, 8. Januar 2021, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert dauert 58 Minuten und ist bereits jetzt als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Chefin - Abgehängt"

Bei ihrem neuen Fall erwartet Vera Lanz erneut harte Kost: Schon wieder muss sie den Mord an einem jungen Menschen aufklären. Diesmal geht es um den 17-jährigen Jonathan Fest. Der Leichnam des Schülers wird in einem Waldstück nahe München gefunden. Am Körper finden die Experten Einstiche, die darauf hindeuten, dass Jonathan erstochen wurde.

Der 17-Jährige galt zeitlebens als Musterschüler. Er selbst hatte stets gute Noten, gab sein Wissen sogar als Nachhilfelehrer weiter an seine Mitschüler. So auch am Abend vor seinem Tod, als er Pia beim Lernen unterstützte. Zumindest gehen die Ermittler davon aus. Ein Zeuge widerspricht. Er gibt an, den Jungen zur besagten Zeit an einem ganz anderen Ort gesehen zu haben - im heftigen Streit mit einem weiteren Jungen.

Mit Fortdauer der Ermittlungen erhalten Vera Lanz und ihr Team immer tiefere Einblicke in das Leben des Jonathans. Schnell wird klar, dass er gar nicht immer der Musterschüler war. Doch wessen Zorn und Hass hatte er auf sich geladen? Wer könnte ein Motiv gehabt haben, um den 17-Jährigen umzubringen?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Die Chefin - Abgehängt“ mit?

Vera Lanz - Katharina Böhm

- Maximilian Murnau - Christoph Schechinger

- Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

- Marion Fest - Teresa Harder

- Vanessa Berg - Picco von Groote

- Picco von Groote Martin Berg - Roland Silbernagl

- Moritz Berg - Johannes Geller

- Johannes Geller Dr. Malte Leiss - Anian Zollner

- Anian Zollner Julian Neuhaus - Stephan Zinner

- Pia Schuster - Tabea Willemsen

- Johan Schuster - Michael Sideris

- Dr. Inge Rüders - Tatja Seibt

- Lukas Böck - Junis Marlon

- Junis Marlon Junge Frau - Victoria Abelmann-Brockmann

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen