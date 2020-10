vor 1 Min.

Die Chefin, Nachtgestalten heute im TV: Termin, Handlung, Darsteller

Jürgen Tonkel, Katharina Böhm und Christoph Schechinger spielen in der ZDF-Krimireihe "Die Chefin" die Hauptrollen. TV-Termin, Handlung, Darsteller - lesen Sie hier alle Infos.

"Die Chefin" läuft heute am 16.10.2020 mit Folge 1 von Staffel 11 im ZDF mit dem Titel "Nachtgestalten". Mehr zu der neuen Folge der Krimiserie lesen Sie hier in der Vorschau.

Von Elisa Jebelean

"Die Chefin" ist eine deutsche Fernsehserie und wird seit 2012 im ZDF ausgestrahlt. "Die Chefin - Nachtgestalten" läuft am 16. Oktober und ist die erste Folge von Staffel 11. Die Handlung fängt mit einem vermeintlichen Einbruch an - doch wer war der Täter wirklich?

Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller spielen mit? Gibt es eine Übertragung im Stream? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Die Chefin - Nachtgestalten".

"Die Chefin", Folge 1 von Staffel 11: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Die Chefin - Nachtgestalten" läuft heute am Freitag, 16. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDF. Wer an diesem Termin keine Zeit hat, kann sich die Folge auch in der ZDF-Mediathek im Gratis-Stream ansehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Folge dauert 58 Minuten. Das Drehbuch von "Nachtgestalten" stammt von Peter Kocyla; Florian Kern hat Regie geführt.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Chefin"

Die Folge fängt mit einem tragischen Tod an: Familienvater Wolfgang Ackermann findet seine Ehefrau tot in der Küche. Ihre beiden Kinder Sophie und Marlon waren zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause, weil sie sich aus dem Haus geschlichen haben, um zu feiern. Da die Tat nach einem Einbruch aussieht, versucht die Polizei ein Tatmotiv zu finden: Hatte es der Täter vielleicht auf die Medikamente des an Leukämie erkrankten Marlon abgesehen? Paul Böhmer versucht nun durch seine Verbindungen Verdächtige zu finden, doch die Zeugenaussagen stimmen nicht überein.

Schauspieler von "Die Chefin": Darsteller im Überblick

Katharina Böhm spielt den Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz, die Leiterin der Mordkommission in München. Hier finden Sie die die Hauptdarsteller im Überblick:

Vera Lanz - Katharina Böhm

- Maximilian Murnau - Christoph Schechinger

- Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

- Wolfgang Ackermann - Oliver Mommsen

- Marlon Ackermann - Matti Schmidt-Schaller

- Sophie Ackermann - Valerie Stoll

- Konrad Krawczyk - Helmfried von Lüttichau

- Philipp Gera - Ercan Durmaz

- Kerstin Gera - Lara Joy Körner

Kein Trailer zu "Die Chefin"

Es gibt keinen offiziellen Trailer zu "Die Chefin - Nachtgestalten". In der ZDF-Mediathek können Sie aber ganze Folgen ansehen, um sich ein Bild von der Filmreihe zu machen.

