Die Chefin mit Geschwister im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin am 11.12.20

Das ZDF strahlt am 11.12.2020 den Krimi "Die Chefin - Geschwister" aus. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung des Krimis?

Auch in diesem Jahr begeistert die ZDF-Serie "Die Chefin" Tausende TV-Zuschauer. Aktuell läuft schon die elfte Staffel. Nun steht die achte Folge mit dem Namen "Geschwister" vor der Ausstrahlung. Wann ist die Folge im TV zu sehen? Welche Darsteller sind diesmal dabei? Steht "Die Chefin - Geschwister" auch als Stream zur Verfügung? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Die Chefin - Geschwister".

"Die Chefin - Geschwister", Folge 8 von Staffel 11: TV-Termin und Übertragung im Stream

Das ZDF strahlt "Die Chefin - Geschwister" am Freitag, 11. Dezember, im TV aus. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 58 Minuten. Ungeduldige können "Die Chefin - Geschwister" bereits vorab in der ZDF-Mediathek streamen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Chefin - Geschwister"

Paul Böhmer steht ein schwerer Gang bevor: Sein Vater wird beerdigt. Zu Lebzeiten hatten die beiden große Probleme miteinander. Das Begräbnis bietet Paul Böhmer die letzte Möglichkeit, sich im Guten von seinem Vater zu verabschieden. Eine emotionale Aufgabe, die Böhmer nicht leicht fällt.

Als wär die Zeit nicht schon schlimm genug, wird dann auch noch Paul Böhmers Schwester Hanna entführt. Von ihr fehlt plötzlich jede Spur, die Verzweiflung ist groß. Und sie wird noch größer, als sich ein Unbekannter bei der Familie meldet und 250.000 Euro aus dem Nachlass des alten Böhmers fordert.

Neben Besorgung stellt sich bei Paul Böhmer nach der Lösegeldforderung auch Verwunderung ein. 250.000 Euro aus dem Nachlass seines Vaters? Böhmer wusste gar nichts über einen Nachlass. Es soll nicht die letzte Überraschung bleiben für den trauernden Sohn und besorgten Bruder.

Vera Lanz und ihr Team nehmen die Ermittlungen auf in dem kuriosen Fall. Lanz ist auch Gast auf der Beerdigung von Böhmer Senior. Dort trifft sie zu ihrer Überraschung auf Henriette Pfitzner - eine alte Bekannte. Die Kriminalhauptkommissarin hatte vor einiger Zeit in einem anderen Fall erfolglos gegen die wohlhabende Pfitzner ermittelt. Was hatte Pfitzner mit Pauls Vater zu schaffen gehabt? Hat sie möglicherweise auch etwas mit Hannas Entführung zu tun?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Die Chefin - Geschwister“ mit?

Vera Lanz - Katharina Böhm

- Maximilian Murnau - Christoph Schechinger

- Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

- Hanna Böhmer - Ursula Strauss

- Frank Wittorf - Cornelius Obonya

- Ernst Zacher - Dirk Martens

- Alexander Zöllmann - Michael Schenk

Henriette Pfitzner - Almut Zilcher

- Georg Friedmann - Norman Hacker

- Norman Hacker Dr. Hartmann - Christian Hockenbrinck

Thomas Eibner - Kristian Wanzel Nekrasov

Apotheker - Simon Pearce

