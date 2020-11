18:02 Uhr

Die Chefin mit Gesundes Bayern im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin am 13.11.20

Das ZDF strahlt am 13.11.2020 den Krimi "Die Chefin - Gesundes Bayern" aus. Wann genau ist TV-Termin? Welche Schauspieler sind dabei? Was ist die Handlung der Folge?

Die ZDF-Serie "Die Chefin" erfreut sich unter deutschen TV-Zuschauern großer Beliebtheit. Aktuell zeigt der Sender bereits die elfte Staffel. Nun steht die vierte Folge mit dem Namen "Gesundes Bayern" vor der Ausstrahlung. Wann zeigt das ZDF die Folge im TV? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Ist "Gesundes Bayern" auch im Internet, in der Mediathek, zu verfolgen? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Die Chefin - Gesundes Bayern".

"Die Chefin - Gesundes Bayern", Folge 4 von Staffel 11: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Die Chefin - Gesundes Bayern" läuft am Freitag, 13. November, im ZDF. Die Folge startet um 20.15 Uhr und dauert 58 Minuten. Wer bis dahin nicht warten will, findet "Die Chefin - Gesundes Bayern" bereits vorab in der ZDF-Mediathek kostenlos zum Abruf.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Chefin - Gesundes Bayern"

Dr. Simon Beck ist ein erfolgreicher Mann. Als Lebensmittelchemiker ist er als absoluter Experte angesehen. Bei seinem Arbeitgeber, dem Münchner Traditionsunternehmen "Hax'n Haber", scheint er fest im Sattel zu sitzen. Dr. Simon Beck steht mitten im Leben - als er eines Tages ermordet wird. Der Schock ist groß Doch schnell kommen auch Fragen auf. Die zentrale: Wer hat den Mann auf dem Gewissen? Das herauszufinden, wird Aufgabe von Vera Lanz, die die Ermittlungen übernimmt.

Schnell findet die Expertin eine Spur: Dr. Simon Beck hatte kurz vor seinem Ableben noch eine Verabredung mit einer unbekannten Frau namens Hanna. Weiß sie etwas über das Gewaltverbrechen? Kennt sie Hintergründe? Vera Lanz stellt weitere Nachforschungen an - und findet heraus, dass es zeitgleich mit dem Treffen von Dr. Simon Beck und Hanna am selben Ort ein geheimes Geschäftsessen der Firma "Hax'n Haber" gab. Jener Firma also, für die Dr. Simon Beck bis zu seinem Tod aktiv war.

Vera Lanz versucht, die Teilchen zusammenzuführen. Hat etwa Moritz Haber, der Inhaber des Lebensmittelherstellers, etwas mit dem Tod seines Angestellten zu tun? Der leugnet das zwar, doch was haben die seltsamen Formeln zu bedeuten, die die Polizei auf dem Computer des Toten gefunden hat?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Die Chefin - Gesundes Bayern“ mit?

Vera Lanz - Katharina Böhm

Maximilian Murnau - Christoph Schechinger

Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

Moritz Haber - Manuel Rubey

Sandra Niedermeyer - Cornelia Ivancan

Claus Niedermeyer - Marcel Mohab

Regina Stäber - Birge Schade

Pierre Kaufmann - Hendrik Heutmann

Dr. Hartmann - Christian Hockenbrink

Dr. Inge Rüders - Tatja Seibt

