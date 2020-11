vor 18 Min.

Die Chefin mit Goliath im ZDF: Termin, Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt im November den Krimi „Die Chefin - Goliath“. Wann ist TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung?

"Die Chefin" ist eine deutsche Fernsehserie, die bereits in der elften Staffel im ZDF läuft. Die dritte Folge "Die Chefin - Goliath" strahlt das Zweite Deutsche Fernsehen in der ersten Novemberwoche aus. Wann ist der genaue TV-Termin? Welche Schauspieler sind dabei? Ist die Folge in der Mediathek zu sehen? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Die Chefin - Goliath".

"Die Chefin - Goliath", Folge 3 von Staffel 11: TV-Termin und Übertragung im Stream

Das ZDF zeigt "Die Chefin - Goliath" am Freitag, 6. November, ab 20.15 Uhr. Der Fernsehsender bietet die Folge auch in der Mediathek im Stream an. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Folge dauert 60 Minuten.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Chefin - Goliath"

Es ist Nacht in München. Dr. Inge Rüders ist noch bei der Arbeit. Sie möchte trotz fortgeschrittener Uhrzeit noch unbedingt die Obduktion eines Mannes beenden, dessen Identität noch unbekannt ist. Außer ihr und dem Toten ist zur späten Stunde niemand mehr in der Rechtsmedizin - so denkt zumindest Dr. Inge Rüders. Ein fataler Irrglaube: Ein Unbekannter nähert sich ihr und schlägt sie nieder. Verletzt und hilflos liegt Dr. Rüders bis morgens in der Rechtsmedizin. Ihr großes Glück: Gerade noch rechtzeitig findet sie ihr Assistent Arthur am nächsten Morgen - und ruft Hilfe.

Mysteriös wird es auch an anderer Stelle: Die etwas schräge Seniorin Dorothea Meyer hat beobachtet, wie ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle einen sterbenden Mann zurückgelassen hat - ohne ihm die lebensrettende Hilfe zuteil werden zu lassen. Diese Geschichte zumindest erzählt sie Kommissar Maximilian Murnau. Der ist zunächst skeptisch, findet dann aber tatsächlich Anhaltspunkte für die Wahrhaftigkeit der Schilderung.

Seine Ermittlungen stellen schnell eine Verbindung zur Attacke auf Dr. Inge Rüders her: Der Tote auf dem Obduktionstisch könnte der Sterbende von der Verkehrskontrolle gewesen sein: Steuerberater Klaus Liebhardt. Liebhardt gilt seit wenigen Tagen als vermisst. Es besteht der Verdacht, dass er seinen zweijährigen Sohn entführt hat.

Vera Lanz nimmt die Ermittlungen auf. Schnell kommt sie dem dubiosen Vermögensverwalter Angelo Lazzari auf die Spur. Der ist ein ehemaliger Klient des Toten - und hat möglicherweise mehr mit dem ganzen Fall zu tun, als zu Beginn scheinen mag.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Die Chefin - Goliath“ mit?

Dorothea Meyer - Ilse Neubauer

- Hannes De Boer - Martin Rapold

Margarethe Schmidt - Sonsee Neu

- Claudia Liebhardt - Friederike Ott

- Elisabeth Hader - Kathrin Ackermann

- Angelo Lazzari - Claudio Caiolo

