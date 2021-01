08:13 Uhr

Die Chefin mit Portofino im ZDF: Handlung, Schauspieler, TV-Termin heute am 29.1.21

Die Chefin mit Portofino im ZDF: Handlung, Schauspieler, TV-Termin am 29.1.21

Das ZDF strahlt heute am 29.1.2021 "Die Chefin - Portofino" aus. Wann genau ist die TV-Ausstrahlung der Serie? Welche Schauspieler spielen mit? Was ist die Handlung der Folge?

Das ZDF zeigt Ende Januar die elfte Folge der elften Staffel von "Die Chefin". Sie heißt "Portofino". Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Die Chefin - Portofino"? Und welche Schauspieler sind mit dabei? Lesen Sie hier die Antworten.

"Die Chefin - Portofino", Folge 11 von Staffel 11: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Die Chefin - Portofino" läuft am Freitag, 29. Januar 2021, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 58 Minuten. Wer nicht bis Freitag warten möchte, der findet "Die Chefin - Portofino" ab sofort als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Chefin - Portofino"

Der Tag beginnt gewünscht schön für Robert Thomsen und seine Frau Annika. Vor der Arbeit findet das Ehepaar Zeit, gemeinsam in aller Ruhe zu frühstücken. Der Tisch ist gedeckt, die Stimmung gut - dann klingelt es an der Tür. Ein Mann verschafft sich Zugang zum Haus und erschießt den Ehemann vor den Augen der Frau. Der Unbekannte flüchtet und entführt Annika.

Böhmer und Murnau sichern am Tatort die Spuren. Währenddessen gerät Vera Lanz mitten rein in einen Überfall auf eine Bankfiliale. Die Täter nehmen sie und weitere Menschen als Geiseln. Wie schnell klar wird, handelt es sich bei dem Bankräuber um den Mörder von Robert Thomsen. Er nutzt Annika, um in den Tresorraum zu gelangen.

Die Lage spitzt sich erheblich zu, als der Verbrecher trotz Hausumstellung durch das SEK mit seiner Geisel flüchten kann. Was hat er vor? Wird er einen weiteren Menschen umbringen? Vera Lanz und ihr Team sind besorgt - und intensivieren ihre Jagd auf den mordenden Unbekannten. Finden sie ihn rechtzeitig, um das Leben von Annika zu retten?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Die Chefin - Portofino“ mit?

Vera Lanz - Katharina Böhm

- Maximilian Murnau - Christoph Schechinger

- Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

- Annika Thomsen - Adina Vetter

- Adina Vetter Georg Steinbach - Max Simonischek

- Jens Dürschlag - Rudolf Krause

Horst Jahnke - Peter Knaack

- Selina Jahnke - Pia Soppa

- Pia Soppa Alex Söhnke - Dimitri Abold

Dr. Inge Rüders - Tatja Seibt

- Dr. Hartmann - Christian Hockenbrink

Margharete Schulze - Ulla Geiger

Lea Begemann - Maike Billitis Schulze

- Schulze Robert Thomsen - Jochen Paletschek

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen