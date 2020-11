vor 18 Min.

Die Chefin mit Verzockt im ZDF: Handlung, Schauspieler, TV-Termin heute am 20.11.20

Das ZDF sendet heute am 20.11.2020 "Die Chefin - Verzockt". Wann genau ist die Ausstrahlung der Serie? Welche Schauspieler spielen mit? Was ist die Handlung der Folge?

Bereits in Staffel 11 zeigt das ZDF in diesem Jahr die Serie "Die Chefin". Woche für Woche schalten Hunderttausende Zuschauer ein. In dieser Woche strahlt das ZDF die fünfte Folge aus. Sie heißt "Verzockt". Wann ist TV-Termin? Wie ist die Handlung? Und welche Darsteller spielen mit bei "Verzockt"? Wir haben die Antworten.

"Die Chefin - Verzockt", Folge 5 von Staffel 11: TV-Termin und Übertragung im Stream

Das ZDF bringt "Die Chefin - Verzockt" heute am Freitag, 20.11.2020, ins deutsche Fernsehen. Um 20.15 Uhr geht's los. Die Folge dauert 58 Minuten. Ungeduldige finden "Die Chefin - Verzockt" bereits ab sofort online zum Abruf: in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Chefin - Verzockt"

Dieses Mal wartet ein erneut kniffliger Fall auf Vera Lanz und ihr Team. Sie werden damit beauftragt, die Umstände rund um eine missglückte Lösegelderpressung aufzudecken. Dawid Thalberg heißt das Entführungsopfer, das vor Zahlung des Lösegelds an einem Herzinfarkt verstorben ist.

Für den verbitterten Vater des Opfers ist die Sache eindeutig: Hinter der Entführung und damit hinter dem Tod des Juniors kann nur die Schwiegertochter stecken. Vera Lanz findet aber recht schnell eine andere Spur, die sie zum Besitzer eines Wettbüros, Tobias Kreutzmann, führt. Hat der Wettpate etwas mit dem Verbrechen zu tun? So schnell ist das nicht rauszufinden, ist doch auch er spurlos verschwunden. Sowohl Kreutzmanns Bruder Carlos, als auch Geschäftspartnerin Jasmin Beck geben an, den Aufenthaltsort des Gesuchten nicht zu kennen.

Mysteriös gestaltet sich die Gesamtlage, als Vera Lanz herausfindet, dass die Familie Thalberg gar nicht besonders wohlhabend zu sein scheint. Ist das die Erklärung für die missglückte Freipressung des Dawid Thalberg?

Als wäre die gesamte Situation für die Ermittler nicht schon vertrackt genug, wird eines Tages auch noch Tobias Kreutzmann tot aufgefunden: Er wurde erschossen. Ein weiterer Verdächtiger weist derweil ein wasserdichtes Alibi vor. Ist das das Ende ohne Erfolg für Vera Lanz und ihr Team? Sie wollen nicht aufgeben, sie wollen den Fall mit all seinen Verästelungen aufklären.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Die Chefin - Verzockt“ mit?

Vera Lanz - Katharina Böhm

- Maximilian Murnau - Christoph Schechinger

- Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

- Melissa Thalberg - Erika Marozsán

- Eduard Thalberg - Hansjürgen Hürrig

- Marius Jankowski - Marek Harloff

- Gerti Stockhammer - Mechthild Großmann

- Carlos Kreutzmann - Vincent Redetzki

- Jasmin Beck - Linda Marlen Runge

- Dr. Inge Rüders - Tatja Seibt

- Jerome Lauer - Mateusz Dopieralski

- Mateusz Dopieralski KTU-Mann Andi - Norbert Ortner



