Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigte am 18.9.21 den Film "Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg". Wann genau war die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast?

Die ARD brachte "Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" in die Wohnzimmer der Republik. In diesem Text beantworten wir Ihnen, wann der genaue TV-Termin war, welche Darsteller engagiert worden sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" war am Samstag, 18. September 2021, in der ARD zu sehen. Start war um 20.15 Uhr. Die Zuschauer konnten sich auf rund 90 Minuten voller Hochspannung freuen. Der Film ist außerdem als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg"

Der deutsch-russische Journalist Kolja Petrow fliegt mit seiner Tochter Manja (6) von St. Petersburg nach Berlin. Kaum angekommen, schnappt die Falle zu: Ein russisches Geheimdienstkommando setzt den Reisenden fest. Kurz zuvor gelingt es dem Jugendfreund von Karla Lorenz noch, einen USB-Stick mit wichtigen Daten zu verstecken. Manja bringt er so gerade noch in einem Mietwagen in Sicherheit - und schreibt ihr die Telefonnummer von Karla auf den Arm.

Als die Polizei Manja aufgreift, sind die Entführer und Kolja wie vom Boden verschluckt. Die Beamten bringen das Mädchen zu Karla, die sich zwar wundert, aber natürlich Hilfe anbietet. Sogleich unterstützt Karla die Ermittler bei der Suche nach dem Entführten. Sie finden heraus, dass der Mann in die russische Botschaft gebracht worden ist. Die Russen geben an, Petrow habe in seiner Heimat seine Frau ermordet, sei deshalb festgenommen worden.

Karla glaubt die Version nicht. Als sie auf dem Stick hochbrisante Geheimdienstinformationen findet, fügt sich das Puzzle zusammen. Rechtzeitig, um Petrow zu retten?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" im Cast

Karla Lorenz - Natalia Wörner

- Jan Horava - Alexander Beyer

- Nikolaj Petrow " Kolja " - Beat Marti

" " - Beat Marti Anna Weimer - Anna von Haebler

Weimer - von Haebler Michael Wagner - Thomas Heinze

- Burkhard von Dorssen - Michael Ihnow

Alex Nikitin - Philippe Reinhardt

- Philippe Reinhardt HK Petra Brandt - Alessija Lause

Ilka Smirnowa - Valery Tscheplanowa

"Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" als Wiederholung bzw. Stream in der ARD-Mediathek

Sie hatten am Samstagabend schon etwas anderes vor, oder wollten den Tag nicht auf dem Sofa verbringen? Dann schauen Sie sich doch "Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.