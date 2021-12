"Die Discounter": Start und Handlung der neuen Amazon-Serie

"Die Discounter" kommt demnächst bei Amazon. Holen Sie sich hier bei uns alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer.

Amazon Prime Video bringt Mitte Dezember eine weitere neue Serie heraus. Bei "Die Discounter" geht es um eine Gruppe von Angestellten, die versuchen, den Alltagsstress in einem kleinen Laden in Hamburg Altona zu bewältigen. Und der ist geprägt von einem Chaos und einer Katastrophe nach der anderen, seien es unzufriedene Kunden oder ein Mäuseproblem. Können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Laden am Laufen halten?

Sie möchten wissen, wann und wie Sie die neue Serie "Die Discounter" auf Amazon sehen können? Dann sind Sie hier genau richtig, denn hier in unserem Artikel haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer in der Übersicht zusammengefasst.

Ab wann kommt "Die Discounter"? - Start bei Amazon

Amazon Prime zeigt im Dezember eine weitere neue Serie. Ab Freitag, den 17. Dezember 2021 wird "Die Discounter" auf der Plattform des Streamingdienstes auf Abruf zum Ansehen bereit stehen. Alle der insgesamt zehn Episoden werden zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht.

Das sind die Folgen von "Die Discounter"

Am 17. Dezember 2021, zum Start-Termin von "Die Discounter" werden alle Folgen - insgesamt sind es zehn - auf Amazon Prime veröffentlicht. Hier haben wir eine Übersicht für Sie erstellt. Die Titel, die aktuell noch nicht bekanntgegeben wurden, werden wir nach und nach ergänzen, sobald wir weitere Informationen haben.

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast von "Die Discounter" - Die Besetzung

Insgesamt sieben Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Hauptcast von der neuen Amazon-Serie "Die Discounter", die demnächst auf der Streaming-Plattform starten wird.

Hier haben wir die Rollen und deren Besetzung in einer Übersicht für Sie zusammen gefasst:

Rolle Schauspieler Titus Bruno Alexander Peter Ludger Bökelmann Flora Nura Habib Omer Samy David Ali Rashed Lia Marie Bloching Thorsten Marc Hosemann Pina Klara Lange

Darum geht es bei "Die Discounter" - Handlung

"Die Discounter" ist eine Komödie, bzw. eine Mockumentary-Komödie, um genau zu sein, von Amazon. Hier geht es um junge Menschen, die in einem kleinen Supermarkt, Feinkost Kolinski, in Hamburg Altona arbeiten - und dabei ein Drama nach dem anderen erleben. Unzufriedene Kunden, stehlende Mitarbeiter, schlechte Bilanzen und sogar eine Mäuseplage macht den Alltag für die Angestellten sehr schwer, doch das scheint den Mitarbeitern Titus, Peter, Flora, Samy, Lia und Pina gar nicht so viel aus zu machen. Die einzigen, die sich wirklich um die Zukunft des kleinen Geschäfts zu scheren scheinen sind die stellvertretende Fillialleiterin Pia und der Sicherheitschef Jonas, der mit dem ganzen Chaos mehr als überfordert ist. Doch können die beiden, die schon schnell an ihre Grenzen kommen, den Laden am Laufen halten?

Offizieller Trailer von "Die Discounter"

Einen offiziellen Trailer zur neuen Amazon-Serie "Die Discounter" gibt es Stand jetzt noch nicht. Sollte hier jedoch noch etwas veröffentlicht werden, werden wir entsprechende Informationen in unserem Artikel anpassen und gegebenenfalls ergänzen.