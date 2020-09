vor 16 Min.

Die Diva: Netflix-Start heute - Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Die Diva" geht heute bei Netflix an den Start. Hier gibt es in unserem Überblick alles zu Folgen, Handlung, Cast und Trailer der Serie.

Von Carla Gospodarek

Die britische Serie "Die Diva" handelt von der alleinerziehenden Mutter Katherine, die um jeden Preis ein zweites Kind mit ihrem Ex-Mann will. Hier bekommen Sie alle Infos zum Start der Serie sowie zur Handlung und zu den einzelnen Folgen. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler und den Trailer zu "Die Diva" vor.

"Die Diva": Wann ist der Netflix-Start in Deutschland?

Netflix hat bekannt gegeben, dass die Serie "Die Diva" heute, am Freitag, 11. September 2020, auf der Streamingplattform startet.

Die einzelnen Folgen von "Die Diva"

Bislang ist nicht bekannt, wie viele Folgen Staffel 1 der Serie "Die Diva" umfassen wird. Auch die Titel der einzelnen Episoden wurden noch nicht veröffentlicht. Sobald mehr zu den Folgen bekannt ist, reichen wir alle Infos an dieser Stelle nach.

Darum dreht sich die Handlung der Serie "Die Diva"

In der britischen Serie dreht sich alles um das chaotische Leben der alleinerziehenden Mutter Katherine in London. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und Erzfeind möchte sie nach Tochter Olive nun ein zweites Kind in die Welt setzen. Gleichzeitig muss sie aber auch ihren Job und eine neue Bekanntschaft unter einen Hut bringen. Ob das gutgehen wird?

Katherine Ryan ist zeitgleich ausführende Produzentin, Autorin und Hauptdarstellerin ihrer ersten drehbuchbasierten Serie "Die Diva".

Besetzung von "Die Diva": Das sind die Schauspieler im Cast

Hier haben wir für Sie die Hauptdarsteller der Netflix-Serie "Die Diva" aufgelistet. Sobald die Rollennamen der Schauspieler bekannt sind, ergänzen wir diese. Das sind die Schauspieler der Hauptrollen auf einen Blick:

Katherine Ryan

Kate Byrne

Michelle Swarte

Rory Keenan

Steen Raskopoulos

"Die Diva": Trailer

Sie wollen sich einen ersten Einblick von der Serie verschaffen? Hier können Sie sich den Trailer zur Netflix-Serie ansehen:

