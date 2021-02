vor 46 Min.

Die Entmündigte? Dokumentation rollt erneut das Schicksal von Britney Spears auf

Die Dokumentation „Framing Britney Spears“ entfacht die Debatte um das Schicksal der Sängerin Britney Spears neu. Ist sie seit Jahren Opfer ihres Vaters Jamie Spears?

Von Wolfgang Schütz

Die Frage kann man sich schon stellen: Da steht diese bald 40-jährige Frau bis heute mit ihrer Arbeit im Zentrum eines höchst lukrativen Unterhaltungsunternehmens, wuppt mitunter 200 Shows pro Jahr in Las Vegas, einerseits. Steht andererseits seit 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters – und ist entmündigt?

Entmündigung von Britney Spears: Fall wird erneut vor Gericht geprüft

Denn so lebt Britney Spears, von Kindheit an in der Öffentlichkeit, als Teenager mit Hits wie „Baby One More Time“ bereits ein globaler Popstar, heute. Und weil jetzt, da der Fall demnächst wieder vor Gericht geprüft wird, eine neue US-Fernsehdokumentation dieses Schicksal aufrollt, ist der ewige Vereinnahmungskampf um sie neu entfacht.

„Framing Britney Spears“ heißt die von der New York Times und der Streaming-Plattform Hulu präsentierte, 74-minütige Sendung – was in seinem feinen Andeutungsreichtum bereits schwer zu übersetzen ist: Das wörtliche „Einrahmen“ kann auch „Formen“ bedeuten oder „Hereinlegen“. Eindeutig dagegen ist der Titel einer Initiative, die sich seit der ersten Ausstrahlung vor einer Woche neuen Zulaufs auch von viel Prominenz erfreut, die Twitter-Kampagne: „#FreeBritney“.

Ist Britney Spears seit Jahren das Opfer ihres Vaters Jamie Spears?

Ist sie nun seit Jahren das Opfer ihres immer kräftig mitverdienenden Vaters Jamie Spears? Nachdem sie spätestens mit Mitte 20 wirkte, als wäre sie das Opfer ihres eigenen Erfolgs in einer immer kräftig mitverdienenden Medienbranche, die jede respektvolle Trennung zwischen Scheinwerfer- und Privatleben spätestens hier, bei ihr, über Bord geworfen hat. Die „Beziehung“ mit Star-Kollege Justin Timberlake, der plötzlich kahl rasierte Schädel, der Sorgerechtsstreit um ihre zwei Kinder … Alles im grellsten Scheinwerferlicht, das begann, den Körper der Britney Spears lüstern auszuleuchten, seit sie 16 ist.

