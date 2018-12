09:27 Uhr

Die Eurojackpot-Zahlen von heute, 21.12., sind bis zu zehn Euro wert Panorama

Wer am Freitag, 21. Dezember 2018, den Eurojackpot knackt, kann bis zu zehn Millionen Euro gewinnen. Die Zahlen und Quoten gibt es direkt nach der Ziehung hier.

Zehn Millionen Euro sind die richtigen Zahlen im Eurojackpot am heutigen Freitag, 21. Dezember, wert - wer den Jackpot knackt, kann sich über ein üppiges Weihnachtsgeld freuen.

Hier die aktuellen Gewinnzahlen und -quoten vom aktuellen Eurolotto direkt nach der Ziehung:

Eurojackpot-Zahlen, 21. Dezember 2018, sind 10 Millionen Euro wert

Gewinnzahlen 5 aus 50: werden ermittelt

Eurozahlen 2 aus 10: werden ermittelt

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Gewinnquoten zu den aktuellen Eurojackpot-Zahlen direkt nach der Ziehung hier

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote 1 (5 + 2 Richtige) 2 (5 + 1 Richtige) 3 (5 + 0 Richtige) 4 (4 + 2 Richtige) 5 (4 + 1 Richtige) 6 (4 + 0 Richtige) 7 (3 + 2 Richtige) 8 (2 + 2 Richtige) 9 (3 + 1 Richtige) 10 (3 + 0 Richtige) 11 (1 + 2 Richtige) 12 (2 + 1 Richtige)



Zehn Millionen Euro sind eine Menge Geld - doch gleichzeitig auch die Mindestsumme beim Eurolotto. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr gab es beim Eurojackpot die Höchstsumme von 90 Millionen Euro zu gewinnen. Der maximale Hauptgewinn in der europaweit ausgespielten Lotterie ist auf diese Summe gesetzlich gedeckelt. Zwar hatte beim Eurolotto vom 9. November 2018 kein Spieler alle Gewinnzahlen richtig, drei Tipper aber dürfen sich immerhin über rund 7,5 Millionen Euro freuen. Die Gewinner stammen laut Westlotto aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Eine Zwangsausschüttung wie beim Lotto gibt es beim Eurojackpot nicht. Gleichzeitig darf der Jackpot nicht weiter steigen, um die Glücksspielsucht nicht zu fördern. Daher fließen zusätzliche Euro in die zweite Gewinnklasse für fünf richtige Gewinnzahlen und eine Eurozahl. Die Wahrscheinlichkeit liegt hier bei 1:6 Millionen.

Eurojackpot: 18 Länder tippen auf Eurolotto-Gewinnzahlen

Die Zahl der Teilnehmer am Eurojackpot ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Zum Start der Lotterie im März 2012 waren es zunächst sieben Teilnehmer-Länder mit Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Niederlande und Slowenien. Im Juli 2012 kam Spanien hinzu. Sechs weitere Länder folgten im Februar 2013, Tschechien und Ungarn sind seit Oktober 2014 dabei. In der Slowakei konnten die Menschen erstmals im Oktober 2015 an der Ziehung teilnehmen. Zuletzt folgte Polen als 18. Land. Damit können theoretisch rund 300 Millionen Menschen bei der Lotterie mitspielen.

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist allerdings gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200. Trotzdem wurde seit dem Start des Spiels vor sechs Jahren der 90-Millionen-Jackpot mehrmals erreicht und geknackt. (AZ)

