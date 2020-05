vor 16 Min.

"Die Faisal Kawusi Show": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Hier bekommen Sie alle Infos rund um Sendetermine, Moderatoren und Übertragung im TV und Stream von "Die Faisal Kawusi Show".

"Die Faisal Kawusi Show" soll lustig, selbstironisch, liebenswürdig, aber auch unverfroren sein. Für die beste Unterhaltung zeigt das Comedy-"Schwergewicht" Faisal Kawusi ein abwechslungsreiches Programm.

Sendetermine von "Die Faisal Kawusi Show"

"Die Faisal Kawusi Show" läuft wöchentlich immer freitags um 22.30 Uhr.

Die Moderatoren von "Die Faisal Kawusi Show"

Faisal Kawusi moderiert seine Show natürlich selbst. Der 1991 in Groß-Gerau geborene Afghane ist Komiker und hat seit 2018 seine eigene Comedy-Show. Seine afghanischen Wurzeln spielen eine große Rolle in seinen Auftritten. In seiner Comedy-Latenightshow greift Faisal Kawusi auf witzige Weise Klischees und Vorurteile auf, die ihm tagtäglich widerfahren. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und setzt sich auf charmante Art und Weise mit den Dingen auseinander, die er selbst erlebt.

Faisal Kawusi Bild: SAT.1 / Willi Weber

Der 190 Zentimeter große Kölner erlangte unter anderem Bekanntheit durch Auftritte in der Show " Luke! Die Woche und ich". Luke Mockridge ist auch immer wieder in "Die Faisal Kawusi Show" zu sehen. Sein Comedy-Talent stellte Faisal Kawusi bei einigen Comedy-Shows unter Beweis und gewann schon folgende Auszeichnungen:

Stuttgarter Comedy Clash

Düsseldorfer Comedy Slam

Trierer Comedy Slam

Constantin Comedy Preis 2014

"Die Faisal Kawusi Show": Übertragung im TV und Stream

"Die Faisal Kawusi Show" wird vom privaten Fernsehsender Sat.1 ausgestrahlt. Wer eine Sendung der Comedy-Show verpasst hat, kann einzelne Sendungen online auf der Sat.1 Website nachschauen.

