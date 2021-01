vor 49 Min.

Die Festspiele der Reality Stars: Kandidaten 2021 - Teilnehmer der Winter-Edition

"Die Festspiele der Reality Stars" 2021 gehen im Februar bei Sat.1 mit neuen Folgen an den Start. Hier finden Sie einen Überblick über die bisher bekannten Teilnehmer der Winter-Edition.

Von David Reitschuster

Bei Sat.1 laufen im Februar wieder neue Ausgaben der Show "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?". In dem Format duelliert sich eine bunt gemischte Auswahl an Reality-Stars in verschiedenen actiongeladenen Spielen. Sie alle kämpfen um den Sieg der Show und die Auszeichnung "Hellste Kerze auf der Torte". Durch das Format führen wie gewohnt Olivia Jones und Jochen Schropp.

Die neuen Folgen stehen ganz im Zeichen der aktuellen Jahreszeit und kommen als Winter Edition daher. Sat.1 verspricht, dass es dieses Mal noch ausgefallener, verrückter und bunter zugehen soll als in den ersten Ausgaben. Neben einem Aprés-Ski-Triathlon soll es unter anderem auch ein Spiel mit den Namen "Germany's next Toppinguin" geben.

"Die Festspiele der Reality Stars" 2021: Welche Teilnehmer der Winteredition sind bisher bekannt?

Insgesamt treten 30 mehr oder weniger prominente Reality Stars in den neuen Folgen an. Bisher als Kandidaten bestätigt sind Emmy Russ, welche man aus Formaten wie " Beauty & The Nerd" und " Promi Big Brother" kennt. Auch DJane, Model und Moderatorin Giulia Siegel wird in den neuen Folgen um den Titel "Hellste Kerze auf der Torte" kämpfen.

Weitere Teilnehmer sind Kader Loth, die 2017 bereits im "Dschungelcamp" mit dabei war und Adoptiv-Prinz Marcus Prinz von Anhalt, welcher bei "Promi Big Brother" im Jahr 2016 den neunten Platz belegte. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit der Unternehmerin und Society-Lady Claudia Obert. Diese wirkte bereits im letzten Jahr bei „Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ mit und war zuvor unter anderem als Kandidatin bei "Promis unter Palmen" mit dabei.

Ab wann sind "Die Festspiele der Reality Stars" 2021 bei Sat.1 zu sehen?

Die neuen Folgen von „Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ werden ab dem 12. Februar 2021, immer freitags um 20:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. Insgesamt gibt es drei neue Ausgaben.

Nach der Ausstrahlung bei Sat.1 lässt sich die jeweilige neue Folge von "Die Festspiele der Reality Stars" auch auf dem Streaming-Dienst Joyn abrufen. Die Basis-Version ist kostenlos. Wer die Sendung ohne Werbeunterbrechungen sehen möchte, der benötigt die Premium-Version "Joyn+", welche 6,99 Euro im Monat kostet.

