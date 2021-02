vor 41 Min.

Die Festspiele der Reality Stars: Kandidaten 2021 - alle Teilnehmer am 12.2.21

Bei "Die Festspiele der Reality Stars" 2021 treten wieder Promi-Kandidaten bei verschiedenen Spielen an. Das sind die Teilnehmer.

Von David Reitschuster

Bei Sat.1 laufen wieder neue Ausgaben der Show "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?". In dem Format duelliert sich eine bunt gemischte Auswahl an Reality-Stars in verschiedenen actiongeladenen Spielen. Sie alle kämpfen um den Sieg der Show und die Auszeichnung "Hellste Kerze auf der Torte". Durch das Format führen wie gewohnt Olivia Jones und Jochen Schropp. Doch welche Kandidaten sind mit dabei? Hier finden Sie einen Übersicht über die bisher bestätigten Teilnehmer.

"Die Festspiele der Reality Stars": Kandidaten 2021 - Diese Teilnehmer sind bekannt

Insgesamt treten 30 mehr oder weniger prominente Reality Stars in den neuen Folgen von "Die Festspiele der Reality Stars" an. Diese Kandidaten wurden schon vor dem Start bekanntgegeben:

Janine Pink

Die 33-Jährige kennt man aus diversen Reality-TV-Shows. 2019 gewann sie die 7. Staffel von "Promi Big Brother". Außerdem war sie auch bei "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" dabei.

Janine Pink Bild: Henning Kaiser (dpa)

Eva Benetatou

Die 28-Jährige Eva ist 2019 durch " Der Bachelor" bekannt geworden. Außerdem war sie bei "Promi Big Brother", "Promis unter Palmen" und bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Aaron Königs

2019 war Königs Kandidat bei der Datingshow "Prince Charming" und erreichte dort den 4. Platz. Außerdem wirkte er 2020 bei der Show "The Mole" mit, wo er unter die letzten vier kam und vor dem Finale ausschied. Im August 2020 nahm der 26-Jährige als Nachrücker an der 8. Staffel "Promi Big Brother" teil.

Emmy Russ

Die 21-jährige Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin kennt man vor allem aus Sendungen wie "Beauty & The Nerd" oder "Promi Big Brother", an welchem sie im letzten Jahr teilnahm. Daneben ist sie auch als Model und Laiendarstellerin in Formaten wie "Berlin Tag und Nacht" tätig.

Giulia Siegel

Giulia Siegel ist die Tochter des Musikproduzenten Ralph Siegel und als Model, Moderatorin, DJane und Schauspielerin tätig. In der Vergangenheit war die Mutter von drei Kindern vor allem in verschiedenen Reality-Formaten Shows zu sehen. Im Jahr 2007 war sie Kandidatin bei „Stars auf Eis“ und zwei Jahre später nahm sie an der vierten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und landete auf dem fünften Platz. Vor Kurzem war sie mit ihrem Freund Ludwig Heer zudem bei "Temptation Island VIP" zu sehen.

Giulia Siegel Bild: Silas Stein, dpa (Archiv)

Kader Loth

Das deutsche Fotomodell Kader Loth wurde 1998 vom Magazin Penthouse mit dem Titel "Pet of the Year" ausgezeichnet. In den Jahren darauf war sie immer wieder im TV zu sehen, zum Beispiel im Jahr 2004, wo Loth an dem Format "Big Brother" teilnahm. Auch im Film "Horst Schlämmer – Isch kandidiere!" hat sie einen Auftritt. Außerdem nahm sie 2017 an der 11. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und belegte den fünften Platz.

Marcus Prinz von Anhalt

Marcus Prinz von Anhalt ließ sich 2006 von Frédéric von Anhalt und Zsa Zsa Gabor adoptieren und erlangte dadurch Berühmtheit. Der gelernte Koch ist Besitzer eines Bordells und trat bereits in diversen TV-Sendungen auf. Unter anderem war der Adoptiv-Prinz im Jahr 2016 bei Promi Big Brother" zu sehen und belegte dort den neunten Platz belegte.

Marcus Prinz von Anhalt Bild: Stefan Puchner, dpa (Archiv)

Claudia Obert

Bereits im letzten Jahr war sie in "Die Festspiele der Reality Stars" zu sehen und ist nun wieder mit dabei: Claudia Obert. Die Society-Lady und Unternehmerin besitzt ein eingenes Modelabel und ist vor allem durch ihre Teilnahme an diversen Reality-Shows bekannt. So sah man die 59-Jährige bereits in Formaten wie "Promi Big Brother" und "Promis unter Palmen", wo sie mit ihren schlagkräftigen Sprüchen und Streitereien mit anderen Kandidaten für Schlagzeilen sorgte.

Bert Wollersheim

Bert Wollersheim wurde bekannt als Rotlicht-König und Bordellbesitzer. Auch Reality-Erfahrung hat der 69-Jährige bereits: 2018 nahm er gemeinsam mit seiner Partnerin Ginger Costello-Wollersheim an "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil.

Calvin Kleinen

Calvin Kleinen startete seine TV-Karriere 2019 bei "Temptation Island". Im Format stellten er und seine Partnerin ihre Beziehung auf die Probe - den Treue-Test bestand der 28-Jährige damals nicht. Ein Jahr später nahm er mit seiner neuen Partnerin bei "Temptation Island V.I.P." teil und ging seiner Partnerin erneut fremd.

Carina Spack

Carina Spack bewarb sich 2018 als Kandidatin um Bachelor Daniel Völz. Nachdem Sie im Halbfinale zurückgewiesen wurde, versuchte Sie wenig später bei "Bachelor in Paradise" erneut Ihr Glück und ging eine Beziehung mit Serkan Yavuz ein. 2020 Folgte allerdings bereits wieder die Trennung.

Cathy Lugner

Cathy Lugner ist die Ex-Frau des Baulöwen Richard Lugner. Außerdem zierte die Blondine bereits als Playmate das Cover des Playboys. Auch in Reality-Formaten ist sie kein Neuling: 2016 war sie als Teilnehmerin bei "Promi Big Brother" zu sehen.

Cathy Lugner und Richard Lugner. Bild: Tobias Hase (dpa)

Georgina Fleur

Georgina Fleur sorgt als selbsternanntes It-Girl immer wieder für Skandale. Bekannt wurde sie allerdings als Teilnehmerin bei "Der Bachelor" 2012. Außerdem sorgte Sie 2013 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und 2020 bei "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" für Ärger unter den Kandidaten.

Marc Terenzi

Der gebürtige Amerikaner ist als Musiker und Tänzer tätig. Im deutschsprachigen Raum wurde er allerdings als Ehemann von Sarah Connor bekannt - Die Ehe wurde jedoch 2009 wieder geschieden. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" konnte der Sänger 2017 den Sieg sein Eigen nennen.

Patricia Blanco

Die Tochter von Roberto Blanco machte in den vergangenen Jahren durch ihre immense körperliche Verwandlung Schlagzeilen. Doch auch im Reality-TV war sie bereits häufiger zu sehen. So nahm sie unter anderem 2015 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und 2018 bei "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" teil.

Tobias Wegener

Tobias Wegener fühlt sich in Reality-Formaten zuhause: Er war bereits in zahlreichen Sendungen wie "Love Island", "Promi Big Brother" oder "Promis unter Palmen" zu sehen.

Alessia-Millane Herren

Alessia-Millane Herren ist die Tochter des Ballermann-Sängers und Reality-Stars Willi Herren und feierte im vergangenen Jahr 2020 bei "Promi Big Brother" ihr Reality-TV-Debüt.

Ginger Costello-Wollersheim

Ginger Costello-Wollersheim ist die Ehefrau von Rotlicht-König Bert Wollersheim und als Party-Sängerin Tätig. Bei "Promi Big Brother" 2019, und als Mitwirkende bei "Promi Big Brother" 2020 konnte die 34-Jährige bereits Reality-Erfahrung sammeln.

Hubert Fella

Hubert Fella ist der Ehemann von Matthias Magiapane, mit dem er bereits an mehreren Formaten teilnahm. So unter anderem 2017 bei "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" und "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" 2020.

Matthias Magiapane und Hubert Fella . Bild: dpa

Jade Übach

Wurde bekannt durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" im Jahr 2019, wo sie um André Mangold kämpfte. Nachdem sie im Format nicht erfolgreich war, nahm Sie an weiteren Reality-Formaten, wie "Bachelor in Paradise" und "Big Brother" teil.

Julian Evangelos

Auch Julian Evangelos war bereits in unzähligen Reality-Formaten zu sehen. Seine TV-Karriere begann der 28-Jährige 2018 bei "Love Island", außerdem war er im selben Jahr bei "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" und 2020 bei "Temptation Island V.I.P" zu sehen.

Lisha und Lou

Die beiden Ehepartner Lisha und Lou wurden als YouTuber erfolgreich. Ihren ersten größeren TV-Auftritt konnten die beiden 2020 feiern, als sie in "Das Sommerhaus der Stars" einzogen.

Marco Cerullo

Marco Cerullo bewarb sich im Jahr 2017 um "Die Bachelorette". Außerdem war er zwei Jahre später als Kandidat bei "Bachelor in Paradise" und "ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen.

Marco Cerullo Bild: Roberto Pfeil/dpa

Micaela Schäfer

Micaela Schäfer war erstmals 2006 "Germany’s Next Topmodel" zu sehen. Seitdem ist die 37-Jährige als Nacktmodel und DJane tätig. 2012 wagte sich die gebürtige Leipzigerin in den australischen Dschungel und nahm bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil.

"Die Festspiele der Reality Stars", Kandidaten: Das sind die Tagessieger

Folge 1: Aaron Königs

