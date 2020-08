09:55 Uhr

"Die Festspiele der Reality Stars": Start, Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

Bald startet "Die Festspiele der Reality Stars" bei Sat.1. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Sendetermine und Übertragung der TV-Show in der Übersicht.

Von Carla Gospodarek

In wenigen Tagen startet bei Sat.1 die neue Show "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?". In dem Format kämpfen mehr oder weniger bekannte Reality-Stars in actionreichen Spielen um den Spaß-Titel "Hellste Kerze auf der Torte". Moderiert wird die Sendung von Jochen Schropp und Olivia Jones.

Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Übertragung der Show "Die Festspiele der Reality Stars" finden Sie hier in unserer Übersicht.

Vorschau zu "Die Festspiele der Reality Stars": Infos zu Start und Sendeterminen auf Sat.1

Der Start der TV-Sendung "Die Festspiele der Reality Stars" ist am Freitag, 04.09.2020. Die Sendung ist immer freitags von 20.15 bis 22.45 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Außerdem gibt es Wiederholungstermine der einzelnen Folgen. Hier sehen Sie alle Sendetermine und Sendezeiten der Show in der Übersicht:

Sendetermin Sendezeit Freitag, 4. September 2020 20.15 Uhr, Sat.1 Sonntag, 6. September 2020 (Wiederholung) 10.00 Uhr, Sat.1 Freitag, 11. September 2020 20.15 Uhr, Sat.1 Sonntag, 13. September 2020 (Wiederholung) 10.10 Uhr, Sat.1

So sehen Sie die Übertragung von "Die Festspiele der Reality Stars" im TV und Stream - ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung

Die Folgen von "Die Festspiele der Reality Stars" laufen ab dem 4. September 2020 immer freitags im TV und Live-Stream bei Sat.1.

Haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem. Ganze Episoden von "Die Festspiele der Reality Stars" können Sie als Wiederholung auf dem Streaming-Dienst Joyn abzurufen. Die Basis-Version ist kostenlos. Wer die Show ohne Werbung genießen möchte, benötigt die Premium-Version "Joyn+". Dafür ist allerdings ein Abonnement notwendig, das monatlich 6,99 Euro kostet.

