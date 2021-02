vor 17 Min.

Die Festspiele der Reality Stars: Übertragung im TV und Stream heute am 5.2.21, ganze Folgen als Wiederholung

"Die Festspiele der Reality-Stars" 2021 läuft ab Februar im TV bei Sat.1. Wann laufen die Folgen in der Übertragung? Gibt es eine Wiederholung der Sendung? Hier die Infos.

"Die Festspiele der Reality Stars" gehen heute bei Sat.1 an den Start. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung der TV-Show in der Übersicht.

Bei Sat.1 läuft ab heute die Winteredition der Show "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?". In dem Format kämpfen mehr oder weniger bekannte Stars und Sternchen in ausgefallenen Spielen und Challenges um den Spaß-Titel "Hellste Kerze auf der Torte". Moderiert wird die Sendung auch in diesem Jahr von Jochen Schropp und Olivia Jones.

Die Show lief bereits im vergangenen Herbst 2020 im TV. Unter den zahlreichen Teilnehmern schafften es nur zwei Reality-Stars ins Finale: Jürgen Milski und Chris Töpperwien. Damals bestand die finale Aufgabe daraus, Beleidigungen von den Lippen von Thorsten Legat abzulesen. Am Ende gelang das Chris Töpperwien besser - er sicherte sich also 2020 den Titel "Die hellste Kerze auf der Torte."

Die neuen Ausgaben der Show stehen nun passend zur Jahreszeit unter dem Motto "Winter". Der Sender hat angekündigt, dass die einzelnen Aufgaben und die diesjährigen Kandidaten noch ausgefallener und spektakulärer werden, als im vergangenen Jahr. So dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf einen Après-Ski-Triathlon und das Spiel "Germany's next Toppinguin" freuen.

Alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung der Show "Die Festspiele der Reality Stars" im TV und Stream finden Sie hier in unserer Übersicht. Außerdem informieren wir über die Wiederholung der Folgen.

Der Startschuss der TV-Sendung "Die Festspiele der Reality Stars" ist am Freitag, 5. Februar 2021. Die Sendung ist dann immer freitags ab 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen.

Möglicherweise werden auch im TV Wiederholungen der einzelnen Sendungen zu sehen sein, bisher steht das Programm aber noch nicht endgültig fest. Sobald bekannt ist, ob die Folgen an einem anderen Tag erneut im Fernsehen zu sehen sind, informieren wir Sie an dieser Stelle.

"Die Festspiele der Reality Stars": Übertragung im TV und Stream

Die Folgen von "Die Festspiele der Reality Stars" laufen ab heute, dem 12. Februar 2021, immer freitags im TV und parallel im Live-Stream bei Sat.1.

Ganze Folgen von "Die Festspiele der Reality Stars" als Wiederholung

Haben Sie eine Episode verpasst oder wollen Sie sich die einzelnen Sendungen noch einmal ansehen? Kein Problem. Ganze Folgen von "Die Festspiele der Reality Stars" sind online in der Wiederholung über den Streaming-Dienst Joyn abrufbar. Die Basis-Version ist kostenlos. Wer die Show allerdings ohne Werbung genießen möchte, braucht die Premium-Version "Joyn+". Dafür muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden, das monatlich 6,99 Euro kostet.

