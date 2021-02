vor 31 Min.

Die Füchsin: Treibjagd - TV-Termin, Handlung, Darsteller

Die ARD strahlt demnächst den Krimi "Die Füchsin: Treibjagd" aus. Wann genau ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung? Und welche Schauspieler sind mit dabei?

Von David Reitschuster

Die ARD zeigt im Februar eine neue Episode von "Die Füchsin". Es ist der sechste Fall der Reihe und der Titel lautet "Treibjagd". Lina Wendel tritt wieder in der Hauptrolle der Anne Fuchs auf, welche als Detektivin, Ex-Stasi-Agentin und Mutter eines kriminellen Sohnes ein bewegtes Leben führt.

Wann ist der TV-Termin der Episode? Worum geht es in "Die Füchsin: Treibjagd"? Und: Welche Darsteller sind im Cast? Wir haben die Antworten für Sie zusammengestellt.

TV-Termin und Übertragung von "Die Füchsin: Treibjagd"

"Die Füchsin: Treibjagd" ist am Donnerstag, 25. Februar 2021, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode dauert 90 Minuten und ist nach der Ausstrahlung sechs Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar. Eine Wiederholung des Films läuft am Freitag, 26. Februar 2021 um 0.25 in der ARD.

Handlung: Darum geht es in "Die Füchsin: Treibjagd" in der ARD

Die Ehefrau von Rainer Bachmann, welcher der Düsseldorfer Polizeirat ist, wird entführt. Alexander, der erwachsene Sohn des Ehepaars, gerät bei einem Besuch in seinem Elternhaus mitten in die Entführung und versucht seine Mutter Monika aus der Situation zu befreien. Dabei kommt er jedoch durch einen Schuss ums Leben und die Entführer tauchen mit seiner Mutter ab. Die verzweifelte Witwe von Alexander Nicola sucht nach dessen Tod Unterstützung bei der Detektei "Fuchs & Kilali", denn sie traut der Ermittlungsarbeit der Polizei nicht, da ihr Schwiegervater, Polizeirat Bachmann, durch seinen Führungsstil viele Feinde bei der Polizei hat. Die Detektive Anne Fuchs und Youssef Kilali gehen von einer Rachetat aus und starten ihre Ermittlungen im Umfeld des Polizeirats.

Unterdessen schafft es Annes Sohn Florian gemeinsam mit einem Zellengenossen aus der JVA in Düsseldorf auszubrechen. Keine große Überraschung also, dass Anne fortan durchgehend von der Polizei überwacht wird, denn diese geht fest davon aus, dass ihr Sohn bei ihr auftauchen wird. Die Beschattung erschwert die Arbeit der beiden Detektive zusätzlich. Außerdem stellen sie fest, dass die beiden Fälle in Zusammenhang miteinander stehen und Florians Leben ernsthaft in Gefahr ist.

Darsteller: Diese sind die Schauspieler im Cast von "Die Füchsin: Treibjagd"

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Schauspieler im Cast von "Die Füchsin: Treibjagd":

Rolle Schauspieler Anne Marie Fuchs Lina Wendel Youssef el Kilali Karim Chérif Simone Papst Jasmin Schwiers Ralf Eisner Robert Dölle Saida Sara Fazilat Florian Boehm Florian Bartholomäi Nicola Bachmann Picco von Groote Bernd Stübner Ronald Kukulies Rainer Bachmann Peter Trabner Frank Patzel Christian Hockenbrink Wolfgang Kröger Rolf Berg Olaf Grambusch Denis Schmidt Tanja Stübner Franziska Arndt Ömer Sahin Eryilmaz Monika Bachmann Dagmar Operskalski Elisa Elif Kardesseven Karl Thorsten-Kai Botenbender

